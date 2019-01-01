Волинянин – переможець всеукраїнського конкурсу серед чоловіків на інвалідних візках

У Краматорську завершився Другий Всеукраїнський конкурс серед чоловіків на інвалідних візках «Мужність без обмежень-2019». Переможцем став волинянинВпродовж 5 днів 10 чоловіків від 20 до 40 років з різних областей України (Волинська, Харківська, Одеська, Донецька, Житомирська, м. Київ та Київська обл.) боролися за звання найбільш мужнього чоловіка 2019 року.Конкурсні заходи розпочалися з 28 липня. Хлопці змагалися з боче, дартсу, спортивної риболовлі, пейнтболу, розбирали на час стрілецьку зброю та кидали муляж гранати, виконували хореографічні номери, позували на камеру в образах брутальних байкерів. Допомагали їм у цьому фіналісти тогорічних змагань.Цього року тематикою заходу було «стіляжнічество». Хореографи допомогли учасникам організувати танці в стилі 50-х — 60-х років. Самі конкурсанти були одягнені в рамках відповідної епохи."Після того, як конкурс став Всеукраїнським, до конкурсу долучилися й учасниці з інших країн. Минулого року відбувся перший конкурс «Мужність без обмежень», в якому брали участь чоловіки з усієї країни. У цьому конкурсі також брали участь дуже талановиті і красиві чоловіки. Кожен по-своєму цікавий і своєрідний, тому кожен — переможець", — наголосила начальник Управління у справах сім’ї та молоді Донецької ОДА Лілія Золкіна.Третє місце в конкурсі «Мужність без обмежень — 2019» отримав мешканець міста Дружківка. Друге місце розділили харків’янинтаз Житомира. Переможцем змагань став волинянин