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Волинянин – переможець всеукраїнського конкурсу серед чоловіків на інвалідних візках

Волинянин – переможець всеукраїнського конкурсу серед чоловіків на інвалідних візках
У Краматорську завершився Другий Всеукраїнський конкурс серед чоловіків на інвалідних візках «Мужність без обмежень-2019». Переможцем став волинянин Володимир Склянчук.

Впродовж 5 днів 10 чоловіків від 20 до 40 років з різних областей України (Волинська, Харківська, Одеська, Донецька, Житомирська, м. Київ та Київська обл.) боролися за звання найбільш мужнього чоловіка 2019 року.

Конкурсні заходи розпочалися з 28 липня. Хлопці змагалися з боче, дартсу, спортивної риболовлі, пейнтболу, розбирали на час стрілецьку зброю та кидали муляж гранати, виконували хореографічні номери, позували на камеру в образах брутальних байкерів. Допомагали їм у цьому фіналісти тогорічних змагань.

Цього року тематикою заходу було «стіляжнічество». Хореографи допомогли учасникам організувати танці в стилі 50-х — 60-х років. Самі конкурсанти були одягнені в рамках відповідної епохи.

"Після того, як конкурс став Всеукраїнським, до конкурсу долучилися й учасниці з інших країн. Минулого року відбувся перший конкурс «Мужність без обмежень», в якому брали участь чоловіки з усієї країни. У цьому конкурсі також брали участь дуже талановиті і красиві чоловіки. Кожен по-своєму цікавий і своєрідний, тому кожен — переможець", — наголосила начальник Управління у справах сім’ї та молоді Донецької ОДА Лілія Золкіна.

Третє місце в конкурсі «Мужність без обмежень — 2019» отримав мешканець міста Дружківка Дмитро Баландюк. Друге місце розділили харків’янин Олександр Яковець та Сергій Баль з Житомира. Переможцем змагань став волинянин Володимир Склянчук.





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Теги: перемога, Донеччина
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