Скільки грошей витратять на відзначення Дня Незалежності у Луцьку





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Нагадаємо, українців



Придбання вінків та квітів для покладання до пам’ятників та пам’ятних знаків, місць захоронень загиблих воїнів – учасників АТО та Революції Гідності, на Алеї почесних поховань обійдеться у 10 тисяч гривень.



На купівлю квітів для вручення під час офіційних заходів відзнак, нагород витратять 7 тисяч з міського бюджету.



Ще по 10 тисяч гривень спрямують на придбання сувенірної продукції та пам’ятних подарунків і виготовлення поліграфічної продукції: афіш, листівок, постерів для білбордів і сіті-лайтів тощо.



Придбання синьо-жовтих прапорців для організації святкових заходів "влетить" у 3 тисячі гривень. Тож загалом витратять 40 тисяч гривень.

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