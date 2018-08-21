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Скільки грошей витратять на відзначення Дня Незалежності у Луцьку

Скільки грошей витратять на відзначення Дня Незалежності у Луцьку
Стало відомо, скільки коштів витратять у Луцьку на відзначення 28-ї річниці Незалежності України та Дня Державного прапора України.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, українців чекають довгі вихідні з 24 до 26 серпня через те, що День Незалежності (24 серпня) в цьому році випадає у суботу, і державний вихідний на його честь переносять на понеділок (26 серпня).

Придбання вінків та квітів для покладання до пам’ятників та пам’ятних знаків, місць захоронень загиблих воїнів – учасників АТО та Революції Гідності, на Алеї почесних поховань обійдеться у 10 тисяч гривень.

На купівлю квітів для вручення під час офіційних заходів відзнак, нагород витратять 7 тисяч з міського бюджету.

Ще по 10 тисяч гривень спрямують на придбання сувенірної продукції та пам’ятних подарунків і виготовлення поліграфічної продукції: афіш, листівок, постерів для білбордів і сіті-лайтів тощо.

Придбання синьо-жовтих прапорців для організації святкових заходів "влетить" у 3 тисячі гривень. Тож загалом витратять 40 тисяч гривень.

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Теги: свято, святкування, День Незалежності
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