Медики розповіли про стан людей, які отруїлися у Ківерцях на поминальному обіді
Сьогодні, 19:38
В інфекційному відділенні Ківерцівської центральної районної лікарні перебуває 6 пацієнтів, яких госпіталізували з отруєнням середньої тяжкості після поминального обіду. Нині хворі одужують.
Про це 12 каналу повідомила в.о.завідувача інфекційним відділенням Ківерцівської ЦРЛ Наталія Кришук.
Нагадаємо, на поминальному обіді в кафе торгового центру «Україна» у місті Ківерці отруїлись люди.
«До нашого відділення доправили шестеро осіб, які скаржилися на високу температуру – понад 39 градусів, біль в області живота, часте блювання та пронос, безсилля. Нині вони одужують, готуються до повторних обстежень, а потому – на виписку», – розповіла Наталія Кришук.
Поки не відомо, яка саме страва спричинила отруєння, але всі хворі нарікали на салат із курки з майонезом та оселедець.
Більше ніхто з 35 осіб, для яких замовляли поминальний обід у кафе торгового центру «Україна», до медиків зі скаргами на самопочуття не звертався.
Фахівці із санепідстанції, запевняє Наталія Кришук, взяли в кафе всі необхідні проби та змиви, але результатів досліджень поки не оприлюднювали.
Також вона додала, що, зі слів працівників кафе, всі продукти, з яких готували страви, були свіжими і не викликали жодних підозр щодо їхньої якості та безпечності.
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Про це 12 каналу повідомила в.о.завідувача інфекційним відділенням Ківерцівської ЦРЛ Наталія Кришук.
Нагадаємо, на поминальному обіді в кафе торгового центру «Україна» у місті Ківерці отруїлись люди.
«До нашого відділення доправили шестеро осіб, які скаржилися на високу температуру – понад 39 градусів, біль в області живота, часте блювання та пронос, безсилля. Нині вони одужують, готуються до повторних обстежень, а потому – на виписку», – розповіла Наталія Кришук.
Поки не відомо, яка саме страва спричинила отруєння, але всі хворі нарікали на салат із курки з майонезом та оселедець.
Більше ніхто з 35 осіб, для яких замовляли поминальний обід у кафе торгового центру «Україна», до медиків зі скаргами на самопочуття не звертався.
Фахівці із санепідстанції, запевняє Наталія Кришук, взяли в кафе всі необхідні проби та змиви, але результатів досліджень поки не оприлюднювали.
Також вона додала, що, зі слів працівників кафе, всі продукти, з яких готували страви, були свіжими і не викликали жодних підозр щодо їхньої якості та безпечності.
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