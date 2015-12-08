Посадовці «Волиньторфу» незаконно видобули 13 тисяч тонн корисної копалини

Упродовж 2018 року на ДП «Волиньторф» без погоджень видобули майже 13 тисяч тонн торфу.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 2 серпня.В ході досудового розслідування встановили, що службові особи ДП «Волиньторф» протягом 2018 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання протиправної вигоди для юридичної особи здійснювали видобуток торфу. Робили це за межами ліцензійної площі та в межах другої ліцензійної ділянки, але на раніше відпрацьованих площах, запаси яких списані у встановленому законодавством порядку.Так, ДП «Волиньторф» у 2018 році за межами підрахунку запасів та за межами ліцензійної площі самовільно видобуло 12,896 тисяч тонн торфу. Розмір збитків від таких дій склав 1904056 гривень та 1055769 гривень. Тобто загалом 2,96 мільйона гривень.Тож суддя Луцького міськрайонного судуухвалила рішення щодо призначення проведення судово-економічної експертизи у Рівненському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Зокрема, фахівці мають відповісти чи підтверджується документально розрахунок розміру збитків заподіяних державі внаслідок самовільного видобування торфу ДП «Волиньторф».