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Волинського військового, якого мали судити, виявили мертвим

Волинського військового, якого мали судити, виявили мертвим
Знайшли мертвим 38-річного військового з Ковеля, який перебував під слідством.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 2 серпня, – пише Район.Ковель.

Суд розглянув справу від військової прокуратури Луцького гарнізону про притягнення до адміністративної відповідальності 38-річного ковельчанина, який служив інженером озброєння військової частини А2042.

Прокуратура винуватила його за ч. 4 ст. 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Самовільне залишення військової частини або місця служби, вчинене в умовах особливого періоду), що тягне за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.

До суду також надійшла довідка-доповідь командира військової частини А2042 від 26 липня 2019 року, в якій говориться, що службовець був виявлений без ознак життя.

У зв’язку з цим суддя закрив провадження у справі.

За яких обставин чоловіка знайшли мертвим та яка причина його смерті – у судовій ухвалі не вказується.

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Теги: смерть, Волинь, Ковель
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