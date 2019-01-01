Волинського військового, якого мали судити, виявили мертвим
Сьогодні, 13:40
Знайшли мертвим 38-річного військового з Ковеля, який перебував під слідством.
Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 2 серпня, – пише Район.Ковель.
Суд розглянув справу від військової прокуратури Луцького гарнізону про притягнення до адміністративної відповідальності 38-річного ковельчанина, який служив інженером озброєння військової частини А2042.
Прокуратура винуватила його за ч. 4 ст. 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Самовільне залишення військової частини або місця служби, вчинене в умовах особливого періоду), що тягне за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
До суду також надійшла довідка-доповідь командира військової частини А2042 від 26 липня 2019 року, в якій говориться, що службовець був виявлений без ознак життя.
У зв’язку з цим суддя закрив провадження у справі.
За яких обставин чоловіка знайшли мертвим та яка причина його смерті – у судовій ухвалі не вказується.
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Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 2 серпня, – пише Район.Ковель.
Суд розглянув справу від військової прокуратури Луцького гарнізону про притягнення до адміністративної відповідальності 38-річного ковельчанина, який служив інженером озброєння військової частини А2042.
Прокуратура винуватила його за ч. 4 ст. 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Самовільне залишення військової частини або місця служби, вчинене в умовах особливого періоду), що тягне за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.
До суду також надійшла довідка-доповідь командира військової частини А2042 від 26 липня 2019 року, в якій говориться, що службовець був виявлений без ознак життя.
У зв’язку з цим суддя закрив провадження у справі.
За яких обставин чоловіка знайшли мертвим та яка причина його смерті – у судовій ухвалі не вказується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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