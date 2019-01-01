Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО

Світлана Григор'єва ніби збирала кошти для воїнів АТО.



Бійці "Айдару" спробували з`ясувати, де дозвіл на таку діяльність, де волонтерське посвідчення і кому збирають кошти, - повідомляє Олена Звєрєва на сторінці у Facebook.



Замість того, щоб показати волонтерське посвідчення, жінка викликала поліцію.



"Вона стверджувала, що є волонтером фонду Балицького", - повідомляє психолог.



Зазначимо, Сергій Балицький є засновником волонтерського центру "Серце патріота".



Зі слів Олени звєрєвої, патрульні кинули обох бійців обличчям на асфальт, при цьому у одного з них перелом ключиці, рука в гіпсі і він годину як виписаний із госпіталя.



"Дякуючи небайдужим громадянам, пані і її син затримані і перебувають в міськвідділі, на дії патрульних написана заява", - зауважила Олена Звєрєва.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 серпня, у Луцьку біля фотостели Героям Небесної Сотні жінканіби збирала кошти для воїнів АТО.Бійці "Айдару" спробували з`ясувати, де дозвіл на таку діяльність, де волонтерське посвідчення і кому збирають кошти, - повідомляє психолог на сторінці у Facebook.Замість того, щоб показати волонтерське посвідчення, жінка викликала поліцію."Вона стверджувала, що є волонтером фонду Балицького", - повідомляє психолог.Зазначимо,є засновником волонтерського центру "Серце патріота".Зі слів Олени звєрєвої, патрульні кинули обох бійців обличчям на асфальт, при цьому у одного з них перелом ключиці, рука в гіпсі і він годину як виписаний із госпіталя."Дякуючи небайдужим громадянам, пані і її син затримані і перебувають в міськвідділі, на дії патрульних написана заява", - зауважила Олена Звєрєва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію