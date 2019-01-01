Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО
Сьогодні, 16:28
Сьогодні, 7 серпня, у Луцьку біля фотостели Героям Небесної Сотні жінка Світлана Григор'єва ніби збирала кошти для воїнів АТО.
Бійці "Айдару" спробували з`ясувати, де дозвіл на таку діяльність, де волонтерське посвідчення і кому збирають кошти, - повідомляє психолог Олена Звєрєва на сторінці у Facebook.
Замість того, щоб показати волонтерське посвідчення, жінка викликала поліцію.
"Вона стверджувала, що є волонтером фонду Балицького", - повідомляє психолог.
Зазначимо, Сергій Балицький є засновником волонтерського центру "Серце патріота".
Зі слів Олени звєрєвої, патрульні кинули обох бійців обличчям на асфальт, при цьому у одного з них перелом ключиці, рука в гіпсі і він годину як виписаний із госпіталя.
"Дякуючи небайдужим громадянам, пані і її син затримані і перебувають в міськвідділі, на дії патрульних написана заява", - зауважила Олена Звєрєва.
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Бійці "Айдару" спробували з`ясувати, де дозвіл на таку діяльність, де волонтерське посвідчення і кому збирають кошти, - повідомляє психолог Олена Звєрєва на сторінці у Facebook.
Замість того, щоб показати волонтерське посвідчення, жінка викликала поліцію.
"Вона стверджувала, що є волонтером фонду Балицького", - повідомляє психолог.
Зазначимо, Сергій Балицький є засновником волонтерського центру "Серце патріота".
Зі слів Олени звєрєвої, патрульні кинули обох бійців обличчям на асфальт, при цьому у одного з них перелом ключиці, рука в гіпсі і він годину як виписаний із госпіталя.
"Дякуючи небайдужим громадянам, пані і її син затримані і перебувають в міськвідділі, на дії патрульних написана заява", - зауважила Олена Звєрєва.
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