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Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО

Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО
Сьогодні, 7 серпня, у Луцьку біля фотостели Героям Небесної Сотні жінка Світлана Григор'єва ніби збирала кошти для воїнів АТО.

Бійці "Айдару" спробували з`ясувати, де дозвіл на таку діяльність, де волонтерське посвідчення і кому збирають кошти, - повідомляє психолог Олена Звєрєва на сторінці у Facebook.

Замість того, щоб показати волонтерське посвідчення, жінка викликала поліцію.

"Вона стверджувала, що є волонтером фонду Балицького", - повідомляє психолог.

Зазначимо, Сергій Балицький є засновником волонтерського центру "Серце патріота".

Зі слів Олени звєрєвої, патрульні кинули обох бійців обличчям на асфальт, при цьому у одного з них перелом ключиці, рука в гіпсі і він годину як виписаний із госпіталя.

"Дякуючи небайдужим громадянам, пані і її син затримані і перебувають в міськвідділі, на дії патрульних написана заява", - зауважила Олена Звєрєва.

Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО
Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО
Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО
Біля фотостели Героям у центрі Луцька поскандалили айдарівці, волонтерка і поліція. ФОТО


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Теги: збір коштів АТО, патрульна поліція, бійці Айдару
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