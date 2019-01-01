Через зношеність поїздів на Волині скасували декілька рейсів
Сьогодні, 08:54
На Волині скасували декілька залізничних рейсів у зв'язку з недостачею деталей та зношеністю поїздів.
Про це у спільноті «Наш Луцьк» у Facebook повідомив Роман Хлопецький.
Зазначають, що скасовуються наступні рейси:
з 7 серпня:
потяг 6363, Здолбунів-Луцьк, із Здолбунова о 20:40,
потяг 6363 Луцьк-Ковель,
потяг 6351, Здолбунів-Луцьк, із Здолбунова о 05:06,
потяг 6356, Луцьк-Здолбунів, із Луцька о 08:53.
з 8 серпня:
потяг 6357, Ковель-Луцьк, з Ковеля о 08:35,
потяг 6358, Луцьк-Здолбунів.
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Про це у спільноті «Наш Луцьк» у Facebook повідомив Роман Хлопецький.
Зазначають, що скасовуються наступні рейси:
з 7 серпня:
потяг 6363, Здолбунів-Луцьк, із Здолбунова о 20:40,
потяг 6363 Луцьк-Ковель,
потяг 6351, Здолбунів-Луцьк, із Здолбунова о 05:06,
потяг 6356, Луцьк-Здолбунів, із Луцька о 08:53.
з 8 серпня:
потяг 6357, Ковель-Луцьк, з Ковеля о 08:35,
потяг 6358, Луцьк-Здолбунів.
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