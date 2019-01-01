Через зношеність поїздів на Волині скасували декілька рейсів





Про це у спільноті «Наш Луцьк» у Facebook повідомив Роман Хлопецький.



Зазначають, що скасовуються наступні рейси:



з 7 серпня:

потяг 6363, Здолбунів-Луцьк, із Здолбунова о 20:40,

потяг 6363 Луцьк-Ковель,

потяг 6351, Здолбунів-Луцьк, із Здолбунова о 05:06,

потяг 6356, Луцьк-Здолбунів, із Луцька о 08:53.



з 8 серпня:

потяг 6357, Ковель-Луцьк, з Ковеля о 08:35,

потяг 6358, Луцьк-Здолбунів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині скасували декілька залізничних рейсів у зв'язку з недостачею деталей та зношеністю поїздів.Про це у спільноті «Наш Луцьк» у Facebook повідомивЗазначають, що скасовуються наступні рейси:з 7 серпня:потяг 6363, Здолбунів-Луцьк, із Здолбунова о 20:40,потяг 6363 Луцьк-Ковель,потяг 6351, Здолбунів-Луцьк, із Здолбунова о 05:06,потяг 6356, Луцьк-Здолбунів, із Луцька о 08:53.з 8 серпня:потяг 6357, Ковель-Луцьк, з Ковеля о 08:35,потяг 6358, Луцьк-Здолбунів.

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