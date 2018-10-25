Район на Волині сидить без світла через грозу
Сьогодні, 09:27
Через несприятливі погодні умови у Ковельському районі Волині знеструмленими лишається низка населених пунктів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на "гарячій лінії" обленерго.
Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії на Ковельщині.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 8 серпня, орієнтовно до 17:00.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на "гарячій лінії" обленерго.
Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії на Ковельщині.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 8 серпня, орієнтовно до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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