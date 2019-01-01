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Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО

Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком зіткнулись легковик та рейсовий автобус сполученням «Дубище-Цумань-Луцьк».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Аварія трапилась 12 серпня, близько 8:15, поблизу повороту до села Гаразджа Луцького району.

Через зіткнення автобуса та легковика останнього викинуло з траси. Зазначимо, що через удар спрацювала подушка безпеки.

На місці події працюють патрульні поліцейські. Про постраждалих наразі нічого не відомо.

Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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