Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Аварія трапилась 12 серпня, близько 8:15, поблизу повороту до села Гаразджа Луцького району.



Через зіткнення автобуса та легковика останнього викинуло з траси. Зазначимо, що через удар спрацювала подушка безпеки.



На місці події працюють патрульні поліцейські. Про постраждалих наразі нічого не відомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Луцьком зіткнулись легковик та рейсовий автобус сполученням «Дубище-Цумань-Луцьк».Про цеповідомили очевидці події.Аварія трапилась 12 серпня, близько 8:15, поблизу повороту до села Гаразджа Луцького району.Через зіткнення автобуса та легковика останнього викинуло з траси. Зазначимо, що через удар спрацювала подушка безпеки.На місці події працюють патрульні поліцейські. Про постраждалих наразі нічого не відомо.

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