Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 08:33
Під Луцьком зіткнулись легковик та рейсовий автобус сполученням «Дубище-Цумань-Луцьк».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась 12 серпня, близько 8:15, поблизу повороту до села Гаразджа Луцького району.
Через зіткнення автобуса та легковика останнього викинуло з траси. Зазначимо, що через удар спрацювала подушка безпеки.
На місці події працюють патрульні поліцейські. Про постраждалих наразі нічого не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась 12 серпня, близько 8:15, поблизу повороту до села Гаразджа Луцького району.
Через зіткнення автобуса та легковика останнього викинуло з траси. Зазначимо, що через удар спрацювала подушка безпеки.
На місці події працюють патрульні поліцейські. Про постраждалих наразі нічого не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 12 серпня
Сьогодні, 09:00
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста
Сьогодні, 08:51
Під Луцьком через аварію легковик злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 08:33
У Луцьку зростає кількість іноземних туристів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:12