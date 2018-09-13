Заступника мера Володимира, якого впіймали на хабарі, відсторонили від роботи





Про це йдеться в



Нагадаємо, 12 липня,



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Так, 24 червня до Володимир-Волинської міської ради із заявою про надання місця для здійснення сезонної (тимчасової) торгівлі, площею 10 «квадратів», звернувся підприємець. У подальшому він через виїзд за кордон попросив до свого знайомого отримати у мерії відповідні документи.



27 червня знайомий підприємця звернувся до Центру надання адміністративних послуг Володимир-Волинської міської ради. Там йому повідомили, що крім заяви підприємця більше немає жодних документів стосовно цього питання, тож він вирішив звернутись до заступника Володимир-Волинського міського голови Олега Свідерського.



Заммера пообіцяв сприяти у виготовленні документів, необхідних для надання місця для здійснення торгівлі, а також домовився зустрітися з представником підприємця на наступний день. Під час цієї зустрічі неподалік дитячого пляжу Свідерський запевнив, що займається вирішенням питання щодо надання відповідних дозвільних документів на розміщення об`єкта торгівлі. Під час цієї ж розмови заступник міського голови Володимира-Волинського висловив вимогу про надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Суму той мав назвати згодом.



2 липня Олег Свідерський у своєму службовому кабінеті вимагав у представника підприємця 10 тисяч гривень за вирішення питання. Останній погодився на пропозицію, однак звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, після чого почав діяти під їхнім контролем з метою викриття Свідерського та його можливих співучасників.



12 липня представнику підприємця видали необхідні дозволи на тимчасову торгівлю. Тоді ж о 15:40 він зустрівся із заступником мера на автомобільній стоянці біля будинку.



Хабар Свідерському передавали у автівці марки «Cherry Amulet», що належить виконавчому комітету, та за кермом якої він перебував. 10 тисяч гривень той сказав покласти між передніми сидіннями автомобіля. Після цього Олега Свідерського затримали працівники правоохоронних органів, а хабар вилучили під час обшуку.



Відтак, суддя Луцького міськрайонного суду Олеся Калькова ухвалила рішення про відсторонення з посади заступника міського голови - секретаря Володимир-Волинської міської ради Олега Свідерського строком на два місяці, тобто до 9 жовтня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступника міського голови Володимира-Волинського Олега Свідерського, котрого впіймали на одержанні хабара, відсторонили від роботи.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 9 серпня.Нагадаємо, 12 липня, посадовця було затримано у службовому автомобілі під час отримання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.Так, 24 червня до Володимир-Волинської міської ради із заявою про надання місця для здійснення сезонної (тимчасової) торгівлі, площею 10 «квадратів», звернувся підприємець. У подальшому він через виїзд за кордон попросив до свого знайомого отримати у мерії відповідні документи.27 червня знайомий підприємця звернувся до Центру надання адміністративних послуг Володимир-Волинської міської ради. Там йому повідомили, що крім заяви підприємця більше немає жодних документів стосовно цього питання, тож він вирішив звернутись до заступника Володимир-Волинського міського голови Олега Свідерського.Заммера пообіцяв сприяти у виготовленні документів, необхідних для надання місця для здійснення торгівлі, а також домовився зустрітися з представником підприємця на наступний день. Під час цієї зустрічі неподалік дитячого пляжу Свідерський запевнив, що займається вирішенням питання щодо надання відповідних дозвільних документів на розміщення об`єкта торгівлі. Під час цієї ж розмови заступник міського голови Володимира-Волинського висловив вимогу про надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Суму той мав назвати згодом.2 липня Олег Свідерський у своєму службовому кабінеті вимагав у представника підприємця 10 тисяч гривень за вирішення питання. Останній погодився на пропозицію, однак звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, після чого почав діяти під їхнім контролем з метою викриття Свідерського та його можливих співучасників.12 липня представнику підприємця видали необхідні дозволи на тимчасову торгівлю. Тоді ж о 15:40 він зустрівся із заступником мера на автомобільній стоянці біля будинку.Хабар Свідерському передавали у автівці марки «Cherry Amulet», що належить виконавчому комітету, та за кермом якої він перебував. 10 тисяч гривень той сказав покласти між передніми сидіннями автомобіля. Після цього Олега Свідерського затримали працівники правоохоронних органів, а хабар вилучили під час обшуку.Відтак, суддя Луцького міськрайонного судуухвалила рішення про відсторонення з посади заступника міського голови - секретаря Володимир-Волинської міської ради Олега Свідерського строком на два місяці, тобто до 9 жовтня.

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