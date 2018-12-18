У селах на Волині – церковні конфлікти

Вихідні, що минули, позначилися сутичками між релігійними громадами двох сіл – Доротище Ковельського району та Бобли Турійського району.Про це журналістамповідомили місцеві мешканці.Так, місцеві жителі села Доротище розповіли, що увечері суботи, 10 серпня, релігійна громада, яка нещодавно приєдналася до ПЦУ, запланувала увійти в храм, аби помолитися та аби ревізійна комісія здійснила опис майна. Увійти в храм, як розповідають селяни, мали намір одразу після служби у ньому місцевого священника УПЦ (МП).Уродженка села Доротиществерджує , що священника неодноразово просили віддати ключі або хоча б правити богослужіння почергово, але він не погодився.«Ми прийшли для того, аби домовитися. Ми ж маємо усі документи, крок за кроком, етап за етапом ми стали офіційною релігійною організацією. При наявності документів ми не можемо потрапити до храму. Коли хтось наближається до храму, то вони (прихильники УПЦ МП, – ред.) відразу телефонують «хлопчикам» спортивної статури, щоб приїхали», – розповідає Олена Возняк.Зрештою, спроба прихильників ПЦУ зайти до храму закінчилася шарпаниною між жінками, що були прихильницями обох конфесій. Тож учасників сутички втихомирювала поліція, а згоди щодо подальшої долі храму так і не дійшли. Після сутички представники УПЦ (МП) продовжили службу.У неділю ж, 11 серпня, суперечка відбулася вже у храмі села Бобли Турійського району. Вранці представники новоутвореної громади ПЦУ зрізали замки на вхідних дверях в храм та почали службу. Дізнавшись про це, місцевий священик УПЦ (МП) скликав прихильників цієї конфесії. Тож, коли ті прийшли, у храмі відбулася сутичка. На місце події виїжджав навіть начальник Турійського відділення поліції.Відомо, що щодо подій, які відбулися того дня у Боблах, поліцейські отримали декілька заяв, зокрема – щодо пошкодження замків і нанесення тілесних ушкоджень.Зауважимо, що на офіційному зайті УПЦ (МП) події у Боблах назвали черговою провокацією. Мовляв, представники ПЦУ незаконно проникли у церкву і влаштували там бійку.