У Луцьку власниця студії танців займається постачанням елітних повій, – джерело

Власниця студії танців у Луцьку займається сутенерством.Про це йдеться у статтіЗа інформацією інсайдерки, у Луцьку є молода жінка, «під якою» зараз працюють три–чотири дівчини. Вона – відома в місті людина, власниця студії танців.«Щоб не було проблем, вона зазвичай відсилає дівчат на Рівне, на Львів, на Київ або на багаті села. Наприклад, у Милушах є багато людей, які забезпечені і можуть собі дозволити відпочити різнобічно з дівчиною. Ця так би мовити сутенерка несе відповідальність за те, щоб все було нормально, щоб не було проблем. Вони домовляються, дівчина не бачить людини, просто їде туди і все. Потім вона зразу їде до тої сутенерки і віддає частину грошей. У неї заможні батьки, вона має свою студію танців. Вона має змогу відпочивати і знайомитися з людьми, які потім стають клієнтами.Їхні клієнти – чоловіки, які мають гроші. Дівчата виїжджають до них на годину, на дві. Інколи виїжджають в Рівне чи у Львів. Вони з ними їдять, відпочивають, танцюють для них. Це свого роду ескорт, це елітна проституція, яка не має нічого спільного з тим, що на Рівненській. Ці дівчата дійсно гарно виглядають, у них немає проблем зі здоров’ям, вони гарно себе поводять, а головне – нічого не розголошують», – розповіла дівчина.«За години дві такі дівчата мають 200 доларів, мінімум – 100, а якщо залишаються на ніч, то до 500», – йдеться у матеріалі.