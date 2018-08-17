У Луцьку власниця студії танців займається постачанням елітних повій, – джерело
Сьогодні, 19:43
Власниця студії танців у Луцьку займається сутенерством.
Про це йдеться у статті Інформаційного агентства ВолиньPost «Секс-бізнес і проституція у Луцьку: хто, як, за скільки і «під ким»»
За інформацією інсайдерки Аліни К., у Луцьку є молода жінка, «під якою» зараз працюють три–чотири дівчини. Вона – відома в місті людина, власниця студії танців.
«Щоб не було проблем, вона зазвичай відсилає дівчат на Рівне, на Львів, на Київ або на багаті села. Наприклад, у Милушах є багато людей, які забезпечені і можуть собі дозволити відпочити різнобічно з дівчиною. Ця так би мовити сутенерка несе відповідальність за те, щоб все було нормально, щоб не було проблем. Вони домовляються, дівчина не бачить людини, просто їде туди і все. Потім вона зразу їде до тої сутенерки і віддає частину грошей. У неї заможні батьки, вона має свою студію танців. Вона має змогу відпочивати і знайомитися з людьми, які потім стають клієнтами.
Їхні клієнти – чоловіки, які мають гроші. Дівчата виїжджають до них на годину, на дві. Інколи виїжджають в Рівне чи у Львів. Вони з ними їдять, відпочивають, танцюють для них. Це свого роду ескорт, це елітна проституція, яка не має нічого спільного з тим, що на Рівненській. Ці дівчата дійсно гарно виглядають, у них немає проблем зі здоров’ям, вони гарно себе поводять, а головне – нічого не розголошують», – розповіла дівчина.
«За години дві такі дівчата мають 200 доларів, мінімум – 100, а якщо залишаються на ніч, то до 500», – йдеться у матеріалі.
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Про це йдеться у статті Інформаційного агентства ВолиньPost «Секс-бізнес і проституція у Луцьку: хто, як, за скільки і «під ким»»
За інформацією інсайдерки Аліни К., у Луцьку є молода жінка, «під якою» зараз працюють три–чотири дівчини. Вона – відома в місті людина, власниця студії танців.
«Щоб не було проблем, вона зазвичай відсилає дівчат на Рівне, на Львів, на Київ або на багаті села. Наприклад, у Милушах є багато людей, які забезпечені і можуть собі дозволити відпочити різнобічно з дівчиною. Ця так би мовити сутенерка несе відповідальність за те, щоб все було нормально, щоб не було проблем. Вони домовляються, дівчина не бачить людини, просто їде туди і все. Потім вона зразу їде до тої сутенерки і віддає частину грошей. У неї заможні батьки, вона має свою студію танців. Вона має змогу відпочивати і знайомитися з людьми, які потім стають клієнтами.
Їхні клієнти – чоловіки, які мають гроші. Дівчата виїжджають до них на годину, на дві. Інколи виїжджають в Рівне чи у Львів. Вони з ними їдять, відпочивають, танцюють для них. Це свого роду ескорт, це елітна проституція, яка не має нічого спільного з тим, що на Рівненській. Ці дівчата дійсно гарно виглядають, у них немає проблем зі здоров’ям, вони гарно себе поводять, а головне – нічого не розголошують», – розповіла дівчина.
«За години дві такі дівчата мають 200 доларів, мінімум – 100, а якщо залишаються на ніч, то до 500», – йдеться у матеріалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Назвіть прізвище власниці студії танців. Їх же не так і багато в Луцьку. Чи, можливо, вона "танцює" на чужому *ую боком?
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