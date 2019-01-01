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Митрополит Михаїл скоро може замінити Епіфанія, - ЗМІ

Митрополит Михаїл скоро може замінити Епіфанія, - ЗМІ
Деякі представники вищого духовенства ПЦУ вважають, що в умовах зміни влади, коли церква втратила підтримку держави і несе чималі втрати, потрібно змінювати керівництво української церкви.

У зв'язку з тим, що глава ПЦУ Епіфаній проявляє себе як неефективний керівник. А всім незадоволеним ієрархам він загрожує відлученням від церкви через Константинополь. Тому деякі церковники прийшли до висновку, що на даному етапі ПЦУ необхідний більш вольова, рішуча і авторитетна людина, ніж Епіфаній. Про це виданню «Страна» повідомили джерела в церковних колах.

За інформацією джерела, основним претендентом на місце Епіфанія є митрополит Луцький та Волинський Михаїл.

"Основним претендентом на місце глави ПЦУ називають митрополита Луцького і Волинського Михаїла Зінкевича, який користується гарною підтримкою і у основних спонсорів церкви. Не варто забувати, що сам Зінкевич не поспішає міняти свою конфесію - його єпархія, як і раніше юридично відноситься до УПЦ КП", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Епіфаній, Михаїл, ПЦУ
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Коментарі 2
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Гавномут той Зінкевич
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