На Волині трагічно загинув учасник АТО. ФОТО

На Волині в аварії загинув учасник АТО, житель села Соснівка Андрій Приходько.Про цеповідомили місцеві жителі.Аварія сталася у п`ятницю, 16 серпня в селі Соснівка Камінь-Каширського району.27-річний Андрій Приходько приїхав з Каменя-Каширського та мотоциклом завіз додому свою дівчину. Коли повертався додому, то не впорався з керуванням та впав з мотоцикла, вдарившись головою в дерево.Місцеві жителі кажуть, що аварія сталася через погане дорожнє покриття, оскільки в селі - гравієва.Службу в зоні АТО хлопець проходив ще на початку війни у 2015 році.Прощання із загиблим відбудеться 17 серпня о 14:00 в його рідному селі.