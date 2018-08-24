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На Волині трагічно загинув учасник АТО. ФОТО

На Волині трагічно загинув учасник АТО. ФОТО
На Волині в аварії загинув учасник АТО, житель села Соснівка Андрій Приходько.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.

Аварія сталася у п`ятницю, 16 серпня в селі Соснівка Камінь-Каширського району.

27-річний Андрій Приходько приїхав з Каменя-Каширського та мотоциклом завіз додому свою дівчину. Коли повертався додому, то не впорався з керуванням та впав з мотоцикла, вдарившись головою в дерево.

Місцеві жителі кажуть, що аварія сталася через погане дорожнє покриття, оскільки в селі - гравієва.

Службу в зоні АТО хлопець проходив ще на початку війни у 2015 році.

Прощання із загиблим відбудеться 17 серпня о 14:00 в його рідному селі.

На Волині трагічно загинув учасник АТО. ФОТО

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Теги: смерть, Волинь, Соснівка, АТО
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