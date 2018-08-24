На Волині трагічно загинув учасник АТО. ФОТО
Сьогодні, 12:55
На Волині в аварії загинув учасник АТО, житель села Соснівка Андрій Приходько.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Аварія сталася у п`ятницю, 16 серпня в селі Соснівка Камінь-Каширського району.
27-річний Андрій Приходько приїхав з Каменя-Каширського та мотоциклом завіз додому свою дівчину. Коли повертався додому, то не впорався з керуванням та впав з мотоцикла, вдарившись головою в дерево.
Місцеві жителі кажуть, що аварія сталася через погане дорожнє покриття, оскільки в селі - гравієва.
Службу в зоні АТО хлопець проходив ще на початку війни у 2015 році.
Прощання із загиблим відбудеться 17 серпня о 14:00 в його рідному селі.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Аварія сталася у п`ятницю, 16 серпня в селі Соснівка Камінь-Каширського району.
27-річний Андрій Приходько приїхав з Каменя-Каширського та мотоциклом завіз додому свою дівчину. Коли повертався додому, то не впорався з керуванням та впав з мотоцикла, вдарившись головою в дерево.
Місцеві жителі кажуть, що аварія сталася через погане дорожнє покриття, оскільки в селі - гравієва.
Службу в зоні АТО хлопець проходив ще на початку війни у 2015 році.
Прощання із загиблим відбудеться 17 серпня о 14:00 в його рідному селі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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