На Волині люди збирають підписи, щоб в селі відкрили аптеку

Жителі села Бірки Любешівського району просять місцеву владу про відкриття аптеки в селі.Це питання жителі Бірок озвучують ще з весни,- повідомляє місцева газета "Нове життя".Багато років аптека функціонувала в приміщенні дитсадка, проте тепер її там нема. Це була філія від ДЦРА №33. Із кінця травня бірківчани не мають можливості придбати в своєму селі ліки, а воно ж віддалене від райцентру.Люди у відчаї, тому написали звернення на ім’я Любешівського селищного голови, збирають підписи, бо хочуть, аби в них відкрили аптеку. І людям не принципово, яка саме аптека діятиме, розповіла в. о. старости Бірківського старостинського округуТакож вона зазначила, що з’явилася надія в місцевих, коли запропонували виселеній аптеці орендувати кілька кімнат в адмінприміщенні старостинського округу. Однак досі жодних робіт з облаштування тут аптеки ніхто й не починав. Днями до Бірківської амбулаторії привезли певні ліки, котрі найнеобхідніші, «на крайній випадок». Однак завідувач її одразу ж дав зрозуміти людям: це – тимчасово.