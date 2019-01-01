У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір

Лучани просять відремонтувати двір на вулиці Гірній, 2.Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.Депутатзауважив, що до нього звернулися мешканці ОСББ і просять допомогти відремонтувати двір.«Раніше до них приїжджав заступник мераіз колишнім директором департаменту ЖКГ паном, які пообіцяли капітально відремонтувати двір. Він перебуває у жахливому стані», - сказав він.В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що прибудинкову територію відремонтують, однак коли – поки не знають.