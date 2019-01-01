У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір
Сьогодні, 17:18
Лучани просять відремонтувати двір на вулиці Гірній, 2.
Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук зауважив, що до нього звернулися мешканці ОСББ і просять допомогти відремонтувати двір.
«Раніше до них приїжджав заступник мера Недопад із колишнім директором департаменту ЖКГ паном Красем, які пообіцяли капітально відремонтувати двір. Він перебуває у жахливому стані», - сказав він.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що прибудинкову територію відремонтують, однак коли – поки не знають.
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Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук зауважив, що до нього звернулися мешканці ОСББ і просять допомогти відремонтувати двір.
«Раніше до них приїжджав заступник мера Недопад із колишнім директором департаменту ЖКГ паном Красем, які пообіцяли капітально відремонтувати двір. Він перебуває у жахливому стані», - сказав він.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що прибудинкову територію відремонтують, однак коли – поки не знають.
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