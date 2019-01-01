вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір

У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір
Лучани просять відремонтувати двір на вулиці Гірній, 2.

Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук зауважив, що до нього звернулися мешканці ОСББ і просять допомогти відремонтувати двір.

«Раніше до них приїжджав заступник мера Недопад із колишнім директором департаменту ЖКГ паном Красем, які пообіцяли капітально відремонтувати двір. Він перебуває у жахливому стані», - сказав він.

В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що прибудинкову територію відремонтують, однак коли – поки не знають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, двір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волинській області тривають обговорення щодо кількості районів: що пропонує Мінрегіон
Сьогодні, 17:33
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
Сьогодні, 17:22
У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір
Сьогодні, 17:18
Посварилася з мамою: на Волині шукали 8-річну дівчинку, яка втекла з дому
Сьогодні, 17:09
Новий навчальний рік: у селі на Волині ремонтують дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
У Луцьку просять розробити карту найгірших дворів У Луцьку просять розробити карту найгірших дворів
26 червень, 15:05
Калюжа майже ніколи не висихає: лучани просять відремонтувати двір. ФОТО Калюжа майже ніколи не висихає: лучани просять відремонтувати двір. ФОТО
19 травень, 08:30
У центрі Луцька просять відремонтувати двір У центрі Луцька просять відремонтувати двір
27 березень, 16:02
Лучани просять навести лад у дворі, який не ремонтувався 20 років. ВІДЕО Лучани просять навести лад у дворі, який не ремонтувався 20 років. ВІДЕО
16 березень, 04:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукують жінку, яка пропонувала хабар прокурору. ФОТО
Сьогодні, 18:14
 0
Волинянка, яка захворіла на хворобу Лайма – у лікарні
Сьогодні, 18:02
 0
У Києві активісти «на гарячому» спіймали педофіла. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 17:40
 0
У Волинській області тривають обговорення щодо кількості районів: що пропонує Мінрегіон
Сьогодні, 17:33
 0
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿