Не бачу перешкод для цього, – заммера Луцька про поновлення звільненого зі скандалом тренера
Сьогодні, 15:22
Заступник мера Луцька Костянтин Петрочук повідомив, що звільненого зі скандалом тренера з плавання Володимира Самчука можуть поновити на посаді. Утім, це виключно компетенція директора басейну.
Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук повідомив, що скандал набув розголосу на всю країну. До нього телефонували депутати міських рад і порівнювали ситуацію зі звільненням керівника Федерації велоспорту України.
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«Конфлікт був висвітлений однобоко деякими ЗМІ. На пресконференції ніхто ніяких обіцянок щодо поновлення не давав. Є група батьків, які всі ці речі розкрутили на певний рівень. Поновлення тренера на посаді – виключно компетенція директора басейну. Я не бачу якихось перешкод», - відзначив заммера Костянтин Петрочук.
Утім, за його словами, обов’язково повинна бути умова щодо дотримання трудової дисципліни тренером.
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Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук повідомив, що скандал набув розголосу на всю країну. До нього телефонували депутати міських рад і порівнювали ситуацію зі звільненням керівника Федерації велоспорту України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку вимагають поновити на роботі тренера Самчука, якого звільнили зі скандалом
«Конфлікт був висвітлений однобоко деякими ЗМІ. На пресконференції ніхто ніяких обіцянок щодо поновлення не давав. Є група батьків, які всі ці речі розкрутили на певний рівень. Поновлення тренера на посаді – виключно компетенція директора басейну. Я не бачу якихось перешкод», - відзначив заммера Костянтин Петрочук.
Утім, за його словами, обов’язково повинна бути умова щодо дотримання трудової дисципліни тренером.
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