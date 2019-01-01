Не бачу перешкод для цього, – заммера Луцька про поновлення звільненого зі скандалом тренера

Костянтин Петрочук повідомив, що Володимира Самчука можуть поновити на посаді. Утім, це виключно компетенція директора басейну.



Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.



Депутат Павло Данильчук повідомив, що скандал набув розголосу на всю країну. До нього телефонували депутати міських рад і порівнювали ситуацію зі звільненням керівника Федерації велоспорту України.



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«Конфлікт був висвітлений однобоко деякими ЗМІ. На пресконференції ніхто ніяких обіцянок щодо поновлення не давав. Є група батьків, які всі ці речі розкрутили на певний рівень. Поновлення тренера на посаді – виключно компетенція директора басейну. Я не бачу якихось перешкод», - відзначив заммера Костянтин Петрочук.



Утім, за його словами, обов’язково повинна бути умова щодо дотримання трудової дисципліни тренером.

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