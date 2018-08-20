У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО
Сьогодні, 13:45
У Луцьку на перехресті Гнідавської-Потебні зіткнулись три автівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили оччевидці події.
Аварія сталась орієнтовно о 13:30.
Зазначимо, що вулиця Потебні перекрита.
На місці події патрульна поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили оччевидці події.
Аварія сталась орієнтовно о 13:30.
Зазначимо, що вулиця Потебні перекрита.
На місці події патрульна поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На кордоні з Білоруссю чоловік пропонував хабар правоохоронцю
Сьогодні, 14:10
Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:58
У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Сьогодні, 13:40