У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили оччевидці події.



Аварія сталась орієнтовно о 13:30.



Зазначимо, що вулиця Потебні перекрита.



На місці події патрульна поліція.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті Гнідавської-Потебні зіткнулись три автівки.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили оччевидці події.Аварія сталась орієнтовно о 13:30.Зазначимо, що вулиця Потебні перекрита.На місці події патрульна поліція.Деталі – згодом.

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