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У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО
У Луцьку на перехресті Гнідавської-Потебні зіткнулись три автівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили оччевидці події.

Аварія сталась орієнтовно о 13:30.

Зазначимо, що вулиця Потебні перекрита.

На місці події патрульна поліція.

Деталі – згодом.

У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Потебні, Гнідавська
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