Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО





Про це з місця події повідомляє кореспондент



Нагадаємо, інцидент трапився 22 серпня.



Внаслідок зіткнення автомобіль газової служби перевернувся, а маршрутне таксі №9а зазнало значних механічних ушкоджень. Натомість легковик отримав механічні ушкодження передньої частини.



На місці автопригоди працює чотири екіпажі поліції.



«Наразі ми спілкуємось з водіями, аби встановити подробиці ДТП, опитуємо кожного із них. Аби з’ясувати причини аварії. Деталі пізніше повідомимо із допомогою прес-служби. На місці працює слідчо-оперативна група. Поки що відомостей про постраждалих унаслідок ДТП немає», – прокоментували дорожньо-транспортну пригоду у поліції.



Натомість, зі слів опитаних очевидців ДТП, маршрутка № 9а їхала у напрямку вулиці Гнідавської із Центрального ринку. Автомобіль «газовиків» УАЗ, відомий у народі як «таблетка», їхав у напрямку вулиці Потебні зі сторони Львівської. Разом із тим водій таксі на автомобілі Walkswagen Passat рухався по Потебні в сторону Львівської, і планував повернути на вулицю Гнідавську. Так, водій газової служби і таксист здійснювали рух на зелений сигнал світлофора. У цей час водій маршрутного таксі проїжджав уже на жовтий сигнал, чим спричинив ДТП. Внаслідок аварії автомобіль газової служби перевернувся.



Натомість, водій таксі розповідає наступне:



«Я повертав наліво. Побачив, як маршрутне таксі в’їхало у газовиків, зачепило й мене. Передка мого авто, як бачите, нема. Автомобіль газової служби летів в повітрі. Добре, що нікого із людей не зачепив», - обурюється таксист.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні сталась ДТП.Про це з місця події повідомляє кореспондент Волинських Новин Нагадаємо, інцидент трапився 22 серпня.Внаслідок зіткнення автомобіль газової служби перевернувся, а маршрутне таксі №9а зазнало значних механічних ушкоджень. Натомість легковик отримав механічні ушкодження передньої частини.На місці автопригоди працює чотири екіпажі поліції.«Наразі ми спілкуємось з водіями, аби встановити подробиці ДТП, опитуємо кожного із них. Аби з’ясувати причини аварії. Деталі пізніше повідомимо із допомогою прес-служби. На місці працює слідчо-оперативна група. Поки що відомостей про постраждалих унаслідок ДТП немає», – прокоментували дорожньо-транспортну пригоду у поліції.Натомість, зі слів опитаних очевидців ДТП, маршрутка № 9а їхала у напрямку вулиці Гнідавської із Центрального ринку. Автомобіль «газовиків» УАЗ, відомий у народі як «таблетка», їхав у напрямку вулиці Потебні зі сторони Львівської. Разом із тим водій таксі на автомобілі Walkswagen Passat рухався по Потебні в сторону Львівської, і планував повернути на вулицю Гнідавську. Так, водій газової служби і таксист здійснювали рух на зелений сигнал світлофора. У цей час водій маршрутного таксі проїжджав уже на жовтий сигнал, чим спричинив ДТП. Внаслідок аварії автомобіль газової служби перевернувся.Натомість, водій таксі розповідає наступне:«Я повертав наліво. Побачив, як маршрутне таксі в’їхало у газовиків, зачепило й мене. Передка мого авто, як бачите, нема. Автомобіль газової служби летів в повітрі. Добре, що нікого із людей не зачепив», - обурюється таксист.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію