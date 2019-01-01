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Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО

Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні сталась ДТП.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Волинських Новин.

Нагадаємо, інцидент трапився 22 серпня.

Внаслідок зіткнення автомобіль газової служби перевернувся, а маршрутне таксі №9а зазнало значних механічних ушкоджень. Натомість легковик отримав механічні ушкодження передньої частини.

На місці автопригоди працює чотири екіпажі поліції.

«Наразі ми спілкуємось з водіями, аби встановити подробиці ДТП, опитуємо кожного із них. Аби з’ясувати причини аварії. Деталі пізніше повідомимо із допомогою прес-служби. На місці працює слідчо-оперативна група. Поки що відомостей про постраждалих унаслідок ДТП немає», – прокоментували дорожньо-транспортну пригоду у поліції.

Натомість, зі слів опитаних очевидців ДТП, маршрутка № 9а їхала у напрямку вулиці Гнідавської із Центрального ринку. Автомобіль «газовиків» УАЗ, відомий у народі як «таблетка», їхав у напрямку вулиці Потебні зі сторони Львівської. Разом із тим водій таксі на автомобілі Walkswagen Passat рухався по Потебні в сторону Львівської, і планував повернути на вулицю Гнідавську. Так, водій газової служби і таксист здійснювали рух на зелений сигнал світлофора. У цей час водій маршрутного таксі проїжджав уже на жовтий сигнал, чим спричинив ДТП. Внаслідок аварії автомобіль газової служби перевернувся.

Натомість, водій таксі розповідає наступне:

«Я повертав наліво. Побачив, як маршрутне таксі в’їхало у газовиків, зачепило й мене. Передка мого авто, як бачите, нема. Автомобіль газової служби летів в повітрі. Добре, що нікого із людей не зачепив», - обурюється таксист.

Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, аварія
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