Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:46
Волинські правоохоронці просять жителів області допомогти встановити особу чоловіка, який загинув у ДТП під Луцьком.
Аварія сталася 4 березня, близько 21 години 25 хвилин на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк, поблизу зупинки громадського транспорту у селі Коршів Луцького району, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Від отриманих травм чоловік помер у Луцькій міській клінічній лікарні.
За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Прикмети: вік близько 55-65 років, зріст 157 см, середньої статури, з бородою волосся сиве, неохайної зовнішності.
Був одягнений: кофта зеленого кольору, сорочка білого кольору без рукавів, штани чорного кольору.
Зовнішність чоловіка та його одяг був неохайний, можливо без постійного місця проживання.
Зазначають, що чоловіка похоронили як невідомого.
Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомити поліцію за наступними номерами телефонів: (8-03322) 742225, 050-240-81-84 або на лінію «102».
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Аварія сталася 4 березня, близько 21 години 25 хвилин на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк, поблизу зупинки громадського транспорту у селі Коршів Луцького району, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Від отриманих травм чоловік помер у Луцькій міській клінічній лікарні.
За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Прикмети: вік близько 55-65 років, зріст 157 см, середньої статури, з бородою волосся сиве, неохайної зовнішності.
Був одягнений: кофта зеленого кольору, сорочка білого кольору без рукавів, штани чорного кольору.
Зовнішність чоловіка та його одяг був неохайний, можливо без постійного місця проживання.
Зазначають, що чоловіка похоронили як невідомого.
Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомити поліцію за наступними номерами телефонів: (8-03322) 742225, 050-240-81-84 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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