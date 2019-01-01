Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+

Волинські правоохоронці просять жителів області допомогти встановити особу чоловіка, який загинув у ДТП під Луцьком.Аварія сталася 4 березня, близько 21 години 25 хвилин на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк, поблизу зупинки громадського транспорту у селі Коршів Луцького району, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Від отриманих травм чоловік помер у Луцькій міській клінічній лікарні.За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Прикмети: вік близько 55-65 років, зріст 157 см, середньої статури, з бородою волосся сиве, неохайної зовнішності.Був одягнений: кофта зеленого кольору, сорочка білого кольору без рукавів, штани чорного кольору.Зовнішність чоловіка та його одяг був неохайний, можливо без постійного місця проживання.Зазначають, що чоловіка похоронили як невідомого.Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомити поліцію за наступними номерами телефонів: (8-03322) 742225, 050-240-81-84 або на лінію «102».