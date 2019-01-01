вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+

Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+
Волинські правоохоронці просять жителів області допомогти встановити особу чоловіка, який загинув у ДТП під Луцьком.

Аварія сталася 4 березня, близько 21 години 25 хвилин на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк, поблизу зупинки громадського транспорту у селі Коршів Луцького району, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Від отриманих травм чоловік помер у Луцькій міській клінічній лікарні.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Прикмети: вік близько 55-65 років, зріст 157 см, середньої статури, з бородою волосся сиве, неохайної зовнішності.

Був одягнений: кофта зеленого кольору, сорочка білого кольору без рукавів, штани чорного кольору.

Зовнішність чоловіка та його одяг був неохайний, можливо без постійного місця проживання.

Зазначають, що чоловіка похоронили як невідомого.

Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомити поліцію за наступними номерами телефонів: (8-03322) 742225, 050-240-81-84 або на лінію «102».

Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+
Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, смерть, Коршів, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вітання Ігоря Леха Вітання
Ігоря
Леха з Днем Незалежності України!
Останні новини
Тіло вирізали з автівки: на трасі Луцьк-Рівне сталась смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:58
Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:46
У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО
Сьогодні, 09:44
На Волині волонтери збирають для дітей з притулку допомогу
Сьогодні, 09:39
У скандального луцького забудовника хочуть забрати землю на Кафедральній
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
19 червень, 12:40
В аварії загинув поліцейський з Волині В аварії загинув поліцейський з Волині
23 квітень, 10:59
Волинянин на смерть переїхав вантажівкою хлопця на Житомирщині Волинянин на смерть переїхав вантажівкою хлопця на Житомирщині
01 квітень, 11:50
На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше
01 лютий, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тіло вирізали з автівки: на трасі Луцьк-Рівне сталась смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:46
 0
У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 0
На Волині волонтери збирають для дітей з притулку допомогу
Сьогодні, 09:39
 0
У скандального луцького забудовника хочуть забрати землю на Кафедральній
Сьогодні, 09:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿