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Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО

Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані влаштували акцію, під час якої люди у національному вбранні сформували особливу для міста фігуру - корону Вітовта.

Флешмоб відбувся з нагоди Дня Незалежності України на головній площі міста. Так, до акції долучилося більше тисячі людей.

Така традиція влаштовувати «живі» флешмоби до Дня Незалежності існує у Луцьку вже дванадцятий рік поспіль. Цього року обрали саме корону Вітовта на честь 590-річчя з'їзду європейських монархів у місті.

Люди, які долучилися до формування фігури, спільно з оркестром виконали гімн України.

Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО


Фото Ігоря ДИНІ.

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Теги: Корона Вітовта, Луцьк, День Незалежності, флешмоб
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