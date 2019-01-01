Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:19
У Луцьку на Театральному майдані влаштували акцію, під час якої люди у національному вбранні сформували особливу для міста фігуру - корону Вітовта.
Флешмоб відбувся з нагоди Дня Незалежності України на головній площі міста. Так, до акції долучилося більше тисячі людей.
Така традиція влаштовувати «живі» флешмоби до Дня Незалежності існує у Луцьку вже дванадцятий рік поспіль. Цього року обрали саме корону Вітовта на честь 590-річчя з'їзду європейських монархів у місті.
Люди, які долучилися до формування фігури, спільно з оркестром виконали гімн України.
Фото Ігоря ДИНІ.
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Флешмоб відбувся з нагоди Дня Незалежності України на головній площі міста. Так, до акції долучилося більше тисячі людей.
Така традиція влаштовувати «живі» флешмоби до Дня Незалежності існує у Луцьку вже дванадцятий рік поспіль. Цього року обрали саме корону Вітовта на честь 590-річчя з'їзду європейських монархів у місті.
Люди, які долучилися до формування фігури, спільно з оркестром виконали гімн України.
Фото Ігоря ДИНІ.
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