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Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО

Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО
Ігор Білун похизувався цьогорічним грибним урожаєм, який назбирав у волинському лісі.

Про це він розповів Інформаційному агенству ВолиньPost.

Також чоловік додав, що білі гриби "вполював" у селі Березовичі Володимир-Волинського району.

Грибні трофеї він знайшов 22 серпня.

Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО
Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО
Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО
Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО
Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО
Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО
Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО

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Теги: грибний улов, білі гриби, волинський ліс
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