Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО

Ігор Білун похизувався цьогорічним грибним урожаєм, який назбирав у волинському лісі.



Про це він розповів Інформаційному агенству ВолиньPost.



Також чоловік додав, що білі гриби "вполював" у селі Березовичі Володимир-Волинського району.



Грибні трофеї він знайшов 22 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. похизувався цьогорічним грибним урожаєм, який назбирав у волинському лісі.Про це він розповівТакож чоловік додав, що білі гриби "вполював" у селі Березовичі Володимир-Волинського району.Грибні трофеї він знайшов 22 серпня.

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