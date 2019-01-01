Рекордний «улов»: на Волині чоловік назбирав повні кошики білих грибів. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Ігор Білун похизувався цьогорічним грибним урожаєм, який назбирав у волинському лісі.
Про це він розповів Інформаційному агенству ВолиньPost.
Також чоловік додав, що білі гриби "вполював" у селі Березовичі Володимир-Волинського району.
Грибні трофеї він знайшов 22 серпня.
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Про це він розповів Інформаційному агенству ВолиньPost.
Також чоловік додав, що білі гриби "вполював" у селі Березовичі Володимир-Волинського району.
Грибні трофеї він знайшов 22 серпня.
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