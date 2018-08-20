вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий луцький футболіст виступатиме за російський футзальний клуб

Відомий луцький футболіст виступатиме за російський футзальний клуб
Рекордсмен за кількістю матчів у складі збірної України Анатолій Тимощук буде виступати за футзальний клуб "АЖІО" з Санкт-Петербурга.

Про це повідомили в Instagram-акаунті "АЖІО", передає УНН.

"Екс-капітан "Зеніту", володар Кубка УЄФА ("Зеніт") і Ліги Чемпіонів ("Баварія"), діючий тренер "синьо-біло-блакитних" і просто дуже хороша людина - Анатолій Тимощук - поповнив стан вовків", - йдеться в повідомленні клубу.

Тимощук буде грати в команді під №44. "АЖІО" у новому сезоні буде виступати у Балтійській футзальній лізі.

Нагадаємо, Тимощук є асистентом головного тренера "Зеніту" Сергія Семака. Українець завершив кар'єру футболіста в 2016 році. Його останнім клубом був казахстанський "Кайрат".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Анатолій Тимощук, лучанин, футбол, футзал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий луцький футболіст виступатиме за російський футзальний клуб
Сьогодні, 09:48
Поїзд «Ковель–Харків» на смерть переїхав жінку
Сьогодні, 09:43
Як виглядало волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:33
Просять терміново допомогти донорською кров'ю задля порятунку юного онкохворого лучанина
Сьогодні, 09:18
У Ковелі відбувся патріотичний квест «Моє місто — частинка України»
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
25 лютий, 18:16
Лучанин набив м'яча більше разів, аніж Мессі і Роналду. ВІДЕО Лучанин набив м'яча більше разів, аніж Мессі і Роналду. ВІДЕО
20 серпень, 2018, 08:21
Луцькі фанати виступають проти заборони алкоголю під час матчів Луцькі фанати виступають проти заборони алкоголю під час матчів
24 липень, 2017, 10:25
Мені не подобається масове цькування, – Положинський про Тимощука Мені не подобається масове цькування, – Положинський про Тимощука
08 червень, 2017, 01:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий луцький футболіст виступатиме за російський футзальний клуб
Сьогодні, 09:48
 0
Поїзд «Ковель–Харків» на смерть переїхав жінку
Сьогодні, 09:43
 0
Як виглядало волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:33
 0
Просять терміново допомогти донорською кров'ю задля порятунку юного онкохворого лучанина
Сьогодні, 09:18
 0
У Ковелі відбувся патріотичний квест «Моє місто — частинка України»
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿