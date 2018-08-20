Відомий луцький футболіст виступатиме за російський футзальний клуб

Анатолій Тимощук буде виступати за футзальний клуб "АЖІО" з Санкт-Петербурга.



Про це повідомили в Instagram-акаунті "АЖІО", передає



"Екс-капітан "Зеніту", володар Кубка УЄФА ("Зеніт") і Ліги Чемпіонів ("Баварія"), діючий тренер "синьо-біло-блакитних" і просто дуже хороша людина - Анатолій Тимощук - поповнив стан вовків", - йдеться в повідомленні клубу.



Тимощук буде грати в команді під №44. "АЖІО" у новому сезоні буде виступати у Балтійській футзальній лізі.



Нагадаємо, Тимощук є асистентом головного тренера "Зеніту" Сергія Семака. Українець завершив кар'єру футболіста в 2016 році. Його останнім клубом був казахстанський "Кайрат".

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