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Хлопець, тіло якого знайшли в авто у Володимирі, покінчив із життям

Хлопець, тіло якого знайшли в авто у Володимирі, покінчив із життям
У Володимирі-Волинському в автомобілі знайшли тіло молодика.

Нагадаємо, інцидент трапився у понеділок, 26 серпня.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції Волині, тіло 22-річного хлопця із перерізаними венами виявили в автомобілі на вулиці Луцькій.

Встановили, що молодик вчинив самогубство.

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Теги: смерть, суїцид, Волинь, Володимир
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