Хлопець, тіло якого знайшли в авто у Володимирі, покінчив із життям
Сьогодні, 10:26
У Володимирі-Волинському в автомобілі знайшли тіло молодика.
Нагадаємо, інцидент трапився у понеділок, 26 серпня.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції Волині, тіло 22-річного хлопця із перерізаними венами виявили в автомобілі на вулиці Луцькій.
Встановили, що молодик вчинив самогубство.
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Нагадаємо, інцидент трапився у понеділок, 26 серпня.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції Волині, тіло 22-річного хлопця із перерізаними венами виявили в автомобілі на вулиці Луцькій.
Встановили, що молодик вчинив самогубство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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