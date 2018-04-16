Хлопець, тіло якого знайшли в авто у Володимирі, покінчив із життям





Нагадаємо, інцидент трапився у понеділок, 26 серпня.



Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції Волині, тіло 22-річного хлопця із перерізаними венами виявили в автомобілі на вулиці Луцькій.



Встановили, що молодик вчинив самогубство.

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