На Волині чоловік вбив жінку гітарою

На Волині п’яний чоловік у себе вдома вбив співмешканку під час конфлікту, завдавши їй декілька ударів гітарою.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, оприлюдненій 27 серпня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.Відомо, що трагедія сталася на Ковельщині ще 17 серпня. Чоловік штовхнув співмешканку, вона впала на підлогу, а кривдник схопив гітару, що стояла поруч, на наніс декілька ударів.Від розриву селезінки жінка померла на місці події. Щоправда, знайшли тіло в будинку лише наступного дня.Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.