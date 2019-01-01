На Волині чоловік вбив жінку гітарою
Сьогодні, 11:40
На Волині п’яний чоловік у себе вдома вбив співмешканку під час конфлікту, завдавши їй декілька ударів гітарою.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, оприлюдненій 27 серпня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомо, що трагедія сталася на Ковельщині ще 17 серпня. Чоловік штовхнув співмешканку, вона впала на підлогу, а кривдник схопив гітару, що стояла поруч, на наніс декілька ударів.
Від розриву селезінки жінка померла на місці події. Щоправда, знайшли тіло в будинку лише наступного дня.
Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, оприлюдненій 27 серпня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомо, що трагедія сталася на Ковельщині ще 17 серпня. Чоловік штовхнув співмешканку, вона впала на підлогу, а кривдник схопив гітару, що стояла поруч, на наніс декілька ударів.
Від розриву селезінки жінка померла на місці події. Щоправда, знайшли тіло в будинку лише наступного дня.
Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку забудовнику дали в оренду землю під гаражі
Сьогодні, 11:46
На Волині чоловік вбив жінку гітарою
Сьогодні, 11:40
Медіа