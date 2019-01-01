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На Волині чоловік вбив жінку гітарою

На Волині чоловік вбив жінку гітарою
На Волині п’яний чоловік у себе вдома вбив співмешканку під час конфлікту, завдавши їй декілька ударів гітарою.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, оприлюдненій 27 серпня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомо, що трагедія сталася на Ковельщині ще 17 серпня. Чоловік штовхнув співмешканку, вона впала на підлогу, а кривдник схопив гітару, що стояла поруч, на наніс декілька ударів.

Від розриву селезінки жінка померла на місці події. Щоправда, знайшли тіло в будинку лише наступного дня.

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

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Теги: гітара, вбивство, Волинь
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