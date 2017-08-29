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5 років тому в Іловайському котлі загинуло 7 бійців роти «Світязь»: болючі спогади рідних. ВІДЕО

5 років тому в Іловайському котлі загинуло 7 бійців роти «Світязь»: болючі спогади рідних. ВІДЕО
З Іловайського котла не повернулися живими сім бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь».

Олександр Сацюк, Сергій Помінкевич, Олександр Сивий, Віктор Шолуха, Мирослав Столярчук, Володимир Іщук, Максим Ляшук – люди різних професій, усі добровольці, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Бойові побратими роти добровольців «Світязь» зустрілися напередодні 5-ої річниці Іловайської трагедії біля пам’ятного фотостенду у центрі Луцька. Мама і вдова загиблого Максима Ляшука розповіли, що для них спогади про події під Іловайськом – найболючіші.

Мама Олександра Сивого, Світлана, втратила в Іловайському котлі єдиного сина. Жінка каже, що мусила їхати за кордон на заробітки, щоб забезпечити сім’ю. Олександр мав медичну освіту, пішов добровольцем у роту «Світязь». Був фельдшером.
5 років тому в Іловайському котлі загинуло 7 бійців роти «Світязь»: болючі спогади рідних. ВІДЕО

“Він так переживав за хлопців, щоб вони не хворіли, він сказав: мама, так треба ліків багато”, - мама загиблого Світлана Сива.

Світлана Сива каже, що син планував одружитися, у нього не було матеріальних проблем, але патріотичні почуття спонукали захищати Батьківщину. Олександр Сивий загинув під час виходу з Іловайського котла. Кілька місяців він і ще п’ятеро хлопців роти значилися, як зниклі без вісти.

“Я шукала цих дітей 4 місяці довгих, як я їх шукала, один Бог знає, не хочу про це говорити. Я спілкувалася і з хлопцями із батальйону «Донбас», «Дніпро- 1», мені багато людей допомагало і на ту сторону переходити, усяке, я не хочу про це говорити, бо все закінчилося для мене реанімацією.”, - продовжує свою розповідь Світлана.

Максим Ляшук був командиром взводу. У пам’ять про сина мама хлопця нещодавно пішла в похід у Карпати. Піднімалася на гору Хом’як. Вона упевнена, що їй допомагав син, який до війни займався туризмом, вчителював.

“Максима немає і не буде, але він із нами і що більше часу проходить, то воно стає більш болючіше, але відчуття, що він із нами. І хлопці із нами”, - говорить Наталія Ляшук.

Зі слів Ольги Ляшук, зі своїм чоловіком вона спілкувалася напередодні виходу так званим «зеленим» коридором. Після цього зв’язок обірвався.

“Мене турбує питання чому і досі інформація не є у вільному доступі, чому вона засекречена і що там приховується. Ми ж не знаємо, що сталося в Іловайську, скільки осіб загинуло, хто у цьому винен? Немає того, хто повинен відповісти за загибель скількох патріотів, скількох синів України”, - каже вдова Ольга Ляшук.
5 років тому в Іловайському котлі загинуло 7 бійців роти «Світязь»: болючі спогади рідних. ВІДЕО

Боєць роти «Світязь» Андрій Квач каже, виходу з Іловайська передував тиждень важких боїв. Додає, що коли вишикувалася колона бійцям було заборонено відкривати вогонь. Під час виходу Андрій Квач потрапив у полон, там поспілкувався із російським майором.
5 років тому в Іловайському котлі загинуло 7 бійців роти «Світязь»: болючі спогади рідних. ВІДЕО

"Ми йому задали питання: чому так розстрілювали колону, ви ж бачили, що колона ішла не стріляючи, майже у цивільній побудові, гармати були зачохлені, на декотрих автомобілях були білі прапори із червоними хрестами. На що майор російської армії відповів: я нічого не знаю, у мене був наказ знищити будь-яку колону, що ітиме з Іловайська”, - розповідає Андрій Квач.

Нині для сімей загиблих і добровольців роти "Світязь»" важливо, щоб про загиблих у неоголошеній війні, що триває на Сході, пам’ятали. Нагадаємо, 5 років тому наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення. Російські війська - обстріляли "зелений" коридор, яким, за домовленістю, - мали виходити наші бійці. За даними військової прокуратури - тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон.


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Теги: Іловайський котел, спогади, Світязь, волиняни
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