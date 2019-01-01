Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО





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Зазначають, поточний ремонт школи та дитсадка відбувався за рахунок коштів місцевого бюджету .



Так, цьогоріч акцент вирішили зробити на питаннях енергозбереження, тому для освітніх закладів придбали твердопаливні котли. В облаштуванні дитсадка також активно взяли участь батьки вихованців – поточний ремонт групових приміщень частково здійснили за їхні кошти.



Зауважують, креативний декор стін тематичними малюнками і написами зробили педагоги Баївської школи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Баїв Луцького району успішно завершили ремонт навчальних закладів освіти.Про це йдеться на сайті Боратинської сільради Зазначають, поточний ремонт школи та дитсадка відбувався за рахунок коштів місцевого бюджету .Так, цьогоріч акцент вирішили зробити на питаннях енергозбереження, тому для освітніх закладів придбали твердопаливні котли. В облаштуванні дитсадка також активно взяли участь батьки вихованців – поточний ремонт групових приміщень частково здійснили за їхні кошти.Зауважують, креативний декор стін тематичними малюнками і написами зробили педагоги Баївської школи.

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