Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 19:37
У селі Баїв Луцького району успішно завершили ремонт навчальних закладів освіти.
Про це йдеться на сайті Боратинської сільради.
Зазначають, поточний ремонт школи та дитсадка відбувався за рахунок коштів місцевого бюджету .
Так, цьогоріч акцент вирішили зробити на питаннях енергозбереження, тому для освітніх закладів придбали твердопаливні котли. В облаштуванні дитсадка також активно взяли участь батьки вихованців – поточний ремонт групових приміщень частково здійснили за їхні кошти.
Зауважують, креативний декор стін тематичними малюнками і написами зробили педагоги Баївської школи.
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Про це йдеться на сайті Боратинської сільради.
Зазначають, поточний ремонт школи та дитсадка відбувався за рахунок коштів місцевого бюджету .
Так, цьогоріч акцент вирішили зробити на питаннях енергозбереження, тому для освітніх закладів придбали твердопаливні котли. В облаштуванні дитсадка також активно взяли участь батьки вихованців – поточний ремонт групових приміщень частково здійснили за їхні кошти.
Зауважують, креативний декор стін тематичними малюнками і написами зробили педагоги Баївської школи.
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