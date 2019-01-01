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Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО

Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
У селі Баїв Луцького району успішно завершили ремонт навчальних закладів освіти.

Про це йдеться на сайті Боратинської сільради.

Зазначають, поточний ремонт школи та дитсадка відбувався за рахунок коштів місцевого бюджету .

Так, цьогоріч акцент вирішили зробити на питаннях енергозбереження, тому для освітніх закладів придбали твердопаливні котли. В облаштуванні дитсадка також активно взяли участь батьки вихованців – поточний ремонт групових приміщень частково здійснили за їхні кошти.

Зауважують, креативний декор стін тематичними малюнками і написами зробили педагоги Баївської школи.

Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО

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Теги: сучасна школа, волинські педагоги
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