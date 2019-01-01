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У волинському селі оновили школу. ФОТО

У волинському селі оновили школу. ФОТО
У селі Троянівка Маневицького району «освіжили» школу.

Про це на сторінці школи повідомила Ірина Ковалик.

«Освітній простір має надихати і бути яскравим. Саме затишні, сучасні, комфортні, світлі, яскраві коридори та класи тішитимуть око та розвиватимуть дитячу фантазію учнів ОЗ "ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Троянівка"», йдеться у дописі.

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У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО
У волинському селі оновили школу. ФОТО

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Теги: школа, Волинь
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