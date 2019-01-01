У волинському селі оновили школу. ФОТО
Сьогодні, 16:04
У селі Троянівка Маневицького району «освіжили» школу.
Про це на сторінці школи повідомила Ірина Ковалик.
«Освітній простір має надихати і бути яскравим. Саме затишні, сучасні, комфортні, світлі, яскраві коридори та класи тішитимуть око та розвиватимуть дитячу фантазію учнів ОЗ "ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Троянівка"», йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
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Про це на сторінці школи повідомила Ірина Ковалик.
«Освітній простір має надихати і бути яскравим. Саме затишні, сучасні, комфортні, світлі, яскраві коридори та класи тішитимуть око та розвиватимуть дитячу фантазію учнів ОЗ "ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Троянівка"», йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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