Строковика, який з автоматом втік з частини на Волині, покарали «умовним»

Строковика, який у квітні цього року зі зброєю втік з частини у Володимирі-Волинському, судили. Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на півтора року.Такий вирок виніс днями Володимир-Волинський районний суд.Нагадаємо, 18-річний строковик із Миколаївщиниу Володимирі-Волинському увечері 16 квітня, взявши автомат і патрони. Через три доби (в ніч на 20 квітня), опору він не чинив та був знесилений.Із вироку відомо, що 31 травня втікач і прокурор підписали угоду про визнання винуватості.