Строковика, який з автоматом втік з частини на Волині, покарали «умовним»
Сьогодні, 12:35
Строковика, який у квітні цього року зі зброєю втік з частини у Володимирі-Волинському, судили. Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на півтора року.
Такий вирок виніс днями Володимир-Волинський районний суд.
Нагадаємо, 18-річний строковик із Миколаївщини втік із військової частини у Володимирі-Волинському увечері 16 квітня, взявши автомат і патрони. Через три доби (в ніч на 20 квітня) хлопця затримали, опору він не чинив та був знесилений.
Із вироку відомо, що 31 травня втікач і прокурор підписали угоду про визнання винуватості.
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Такий вирок виніс днями Володимир-Волинський районний суд.
Нагадаємо, 18-річний строковик із Миколаївщини втік із військової частини у Володимирі-Волинському увечері 16 квітня, взявши автомат і патрони. Через три доби (в ніч на 20 квітня) хлопця затримали, опору він не чинив та був знесилений.
Із вироку відомо, що 31 травня втікач і прокурор підписали угоду про визнання винуватості.
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Коментарі 1
Бо краще як 2 ведуть, ніж 4 несуть!
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