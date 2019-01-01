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Строковика, який з автоматом втік з частини на Волині, покарали «умовним»

Строковика, який з автоматом втік з частини на Волині, покарали «умовним»
Строковика, який у квітні цього року зі зброєю втік з частини у Володимирі-Волинському, судили. Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на півтора року.

Такий вирок виніс днями Володимир-Волинський районний суд.

Нагадаємо, 18-річний строковик із Миколаївщини втік із військової частини у Володимирі-Волинському увечері 16 квітня, взявши автомат і патрони. Через три доби (в ніч на 20 квітня) хлопця затримали, опору він не чинив та був знесилений.

Із вироку відомо, що 31 травня втікач і прокурор підписали угоду про визнання винуватості.





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Теги: строковик, втеча, армія, суд, Володимир-Волинський
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