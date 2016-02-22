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У Луцьку організовують благодійний концерт заради порятунку молодого хлопця, який постраждав у аварії

У Луцьку організовують благодійний концерт заради порятунку молодого хлопця, який постраждав у аварії
У Луцьку організовують благодійний концерт для збору коштів на лікування та реабілітацію Андрію Кепецине з села Вербаїв Луцького району, який постраждав у ДТП у Львові.

Захід відбудеться у Палаці культури міста 19 жовтня о 17:00.

На сцені виступатимуть такі артисти як: Олена Єфімчук, Альона Карат, Роман та Сергій Скулинці.

Нагадаємо, що 13 серпня 2018 року Андрія під час ДТП збила машина. У важкому стані він був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги у лікарн. Далі його перевезли санітарним транспортом у Луцьку центральну районну лікарню (з 01.12.18р.).

Клінічний діагноз:

а) основний: внутрішньочерепна травма з тривалим коматозним станом з відкритою внутрішньочерепною раною (ВЧМТ. Диф. Аксональне ураження головного мозку. Перелом склепіння черепа із переходом на основу справа, стан після видалення субдуральної гігроми зліва – 26.09.18р.)

б) ускладнення основного: постравматична невропатія правого лицевого нерву. Вегетативний стан. Спастичний тетрапарез.

в) супутній: кератопатія ОД Ангіоспазм судин сітківки ліворуч. В’ялогранулюючі рани обох п’яток. Гастростома. Хронічний пієлонефрит, латентний період, ХННО.

Із центральної лікарні Андрія виписали 22 січня 2019 року. За час перебування у стаціонарі за висновком від лікаря: «без суттєвих динамічних змін, потребує постійного стороннього догляду, заняття з реабілітологом».

З 20 травня до цього дня знаходиться на реабілітації у Науково-практичному центрі нейрореабілітації «NODUS».

Родина Андрія вже витратила близько 250 тис. на реабілітацію. Тож небайдужі волиняни згуртувались, аби допомогти молодому хлопцеві

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Теги: благодійний концерт, Андрій Кепецине
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