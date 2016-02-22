У Луцьку організовують благодійний концерт заради порятунку молодого хлопця, який постраждав у аварії

Андрію Кепецине з села Вербаїв Луцького району, який постраждав у ДТП у Львові.



Захід відбудеться у Палаці культури міста 19 жовтня о 17:00.



На сцені виступатимуть такі артисти як: Олена Єфімчук, Альона Карат, Роман та Сергій Скулинці.



Нагадаємо, що



Клінічний діагноз:



а) основний: внутрішньочерепна травма з тривалим коматозним станом з відкритою внутрішньочерепною раною (ВЧМТ. Диф. Аксональне ураження головного мозку. Перелом склепіння черепа із переходом на основу справа, стан після видалення субдуральної гігроми зліва – 26.09.18р.)



б) ускладнення основного: постравматична невропатія правого лицевого нерву. Вегетативний стан. Спастичний тетрапарез.



в) супутній: кератопатія ОД Ангіоспазм судин сітківки ліворуч. В’ялогранулюючі рани обох п’яток. Гастростома. Хронічний пієлонефрит, латентний період, ХННО.



Із центральної лікарні Андрія виписали 22 січня 2019 року. За час перебування у стаціонарі за висновком від лікаря: «без суттєвих динамічних змін, потребує постійного стороннього догляду, заняття з реабілітологом».



З 20 травня до цього дня знаходиться на реабілітації у Науково-практичному центрі нейрореабілітації «NODUS».



Родина Андрія вже витратила близько 250 тис. на реабілітацію. Тож небайдужі волиняни згуртувались, аби допомогти молодому хлопцеві



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку організовують благодійний концерт для збору коштів на лікування та реабілітаціюз села Вербаїв Луцького району, який постраждав у ДТП у Львові.Захід відбудеться у Палаці культури міста 19 жовтня о 17:00.На сцені виступатимуть такі артисти як:Нагадаємо, що 13 серпня 2018 року Андрія під час ДТП збила машина. У важкому стані він був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги у лікарн. Далі його перевезли санітарним транспортом у Луцьку центральну районну лікарню (з 01.12.18р.).Клінічний діагноз:а) основний: внутрішньочерепна травма з тривалим коматозним станом з відкритою внутрішньочерепною раною (ВЧМТ. Диф. Аксональне ураження головного мозку. Перелом склепіння черепа із переходом на основу справа, стан після видалення субдуральної гігроми зліва – 26.09.18р.)б) ускладнення основного: постравматична невропатія правого лицевого нерву. Вегетативний стан. Спастичний тетрапарез.в) супутній: кератопатія ОД Ангіоспазм судин сітківки ліворуч. В’ялогранулюючі рани обох п’яток. Гастростома. Хронічний пієлонефрит, латентний період, ХННО.Із центральної лікарні Андрія виписали 22 січня 2019 року. За час перебування у стаціонарі за висновком від лікаря: «без суттєвих динамічних змін, потребує постійного стороннього догляду, заняття з реабілітологом».З 20 травня до цього дня знаходиться на реабілітації у Науково-практичному центрі нейрореабілітації «NODUS».Родина Андрія вже витратила близько 250 тис. на реабілітацію. Тож небайдужі волиняни згуртувались, аби допомогти молодому хлопцеві

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