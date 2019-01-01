У Луцьку на Гнідаві зведуть багатоповерхівки

У Луцьку у житловому масиві «Гнідава» побудують нові багатоповерхові будинки.Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що в місті зробили коригування проекту детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів.Відповідно до цього, за словами посадовця, у житловому масиві «Гнідава» планують побудувати 7-ми та 9-ти поверховий будинки. У перспективі хочуть звести ще два будинки на 4 та 5 поверхів.