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У Луцьку на Гнідаві зведуть багатоповерхівки

У Луцьку на Гнідаві зведуть багатоповерхівки
У Луцьку у житловому масиві «Гнідава» побудують нові багатоповерхові будинки.

Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що в місті зробили коригування проекту детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів.

Відповідно до цього, за словами посадовця, у житловому масиві «Гнідава» планують побудувати 7-ми та 9-ти поверховий будинки. У перспективі хочуть звести ще два будинки на 4 та 5 поверхів.

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Теги: будівництво, Луцьк
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