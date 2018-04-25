Волинська облспоживспілка більше не орендує землю під Старим ринком

Луцька міська рада припинила договір оренди землі під Центральним (Старим) ринком з Волинською облспоживспілкою.Таке рішення прийняли сьогодні, 5 вересня, під час позачергової сесії Луцькради.Йдеться про понад 2 гектари землі під ринком у Старому місті.Термін договору на оренду цієї ділянки закінчився 27 серпня.Під час обговорення депутат міської радизауважив, що це питання винесли на сесію без належного обговорення.Тож згодом можуть бути зауваження від юристів. Натомість він пригадав, що у питання ринку «Привоз» такого «спонтанного» голосування не змогли зробити, навіть коли прийшли люди і була така необхідність.Натомість депутатпояснив, що рішення майже технічне, а його прийняття потрібне для органу державної реєстрації.«Лучан цікавить, коли буде перенесений Старий ринок. Ми не раз казали, що питання перенесення блокується облспоживспілкою. Боротися з облспоживспілкою, мафіозною організацією, коли вони знаходять нотаріусів, реєстраторів, якісь незрозуміла речі, дуже важко… Тут такий метод, який пропонує Данильчук, не діє», - сказав Поліщук.Павло Данильчук запитав, яка ж таки далі доля тих підприємців, які зараз торгують на ринку.«На цій землі є приміщення облспоживспілки, на яке є належно оформлені документи (торговий павільйон на Старому ринку – ред.). Треба здійснити поділ цієї загальної земельної ділянки. Якщо він буде, то облспоживспілці виділять землю під обслуговування того приміщення, а решту землі віддадуть КП «Луцькі ринки». Ті підприємці, які торгують не в межах павільйону, будуть «переселені» в інше місце», - відповів Ігор Поліщук.Утім, за його словами, і той торговий павільйон треба згодом знести.«Це має бути рекреаційна зона, сквери, прогулянкові зони, видові площадки…Я не знаю, скільки років треба для того, щоб побороти облспоживспілку, але я переконаний, що це можливо», - висловився Поліщук.Зрештою, після тривалого обговорення депутати проголосували за те, аби вважати припиненим у зв’язку із закінченням строку, на який його укладали.Окрім того, вирішили доручити юридичному департаменту подати документи на проведення державної реєстрації припинення права оренди на цю земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень