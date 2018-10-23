Волинським освітянам боргують 2 мільйони гривень зарплати
Сьогодні, 11:29
На сьогодні заборгованість педагогічним працівникам заробітної плати, яку отримують за рахунок освітньої субвенції, на Волині складає 2,1 мільйона гривень.
Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що боргують освітянам у Локачинському районі та Привітненській громаді.
«Узагалі за поданням з усіх територій, в області через брак коштів не виплачують надбавки за престижність, є території, де платять найнижчий відсоток.
Загальна потреба у коштах складає 51,5 мільйона гривень без врахування рекомендації про підвищення зарплат окремим категоріям», - зауважила посадовиця.
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Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що боргують освітянам у Локачинському районі та Привітненській громаді.
«Узагалі за поданням з усіх територій, в області через брак коштів не виплачують надбавки за престижність, є території, де платять найнижчий відсоток.
Загальна потреба у коштах складає 51,5 мільйона гривень без врахування рекомендації про підвищення зарплат окремим категоріям», - зауважила посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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