Волинським освітянам боргують 2 мільйони гривень зарплати

На сьогодні заборгованість педагогічним працівникам заробітної плати, яку отримують за рахунок освітньої субвенції, на Волині складає 2,1 мільйона гривень.Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.Начальник управління освіти, науки та молодіповідомила, що боргують освітянам у Локачинському районі та Привітненській громаді.«Узагалі за поданням з усіх територій, в області через брак коштів не виплачують надбавки за престижність, є території, де платять найнижчий відсоток.Загальна потреба у коштах складає 51,5 мільйона гривень без врахування рекомендації про підвищення зарплат окремим категоріям», - зауважила посадовиця.