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Волинським освітянам боргують 2 мільйони гривень зарплати

Волинським освітянам боргують 2 мільйони гривень зарплати
На сьогодні заборгованість педагогічним працівникам заробітної плати, яку отримують за рахунок освітньої субвенції, на Волині складає 2,1 мільйона гривень.

Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.

Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна повідомила, що боргують освітянам у Локачинському районі та Привітненській громаді.

«Узагалі за поданням з усіх територій, в області через брак коштів не виплачують надбавки за престижність, є території, де платять найнижчий відсоток.

Загальна потреба у коштах складає 51,5 мільйона гривень без врахування рекомендації про підвищення зарплат окремим категоріям», - зауважила посадовиця.

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Теги: освіта, Волинь, борг
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