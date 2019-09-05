Волинський священник заявляє про погрози вбивством
Сьогодні, 19:20
Протоієрей Володимир Мелесь з села Садів Луцького району подав заяву до поліції, у якій вказав, що йому погрожували невідомі чоловіки з гранатами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ.
Нагадаємо, 31 березня 2019 року невідомі побили неповнолітнього сина священика Василя.
Також зазначимо, що 6 квітня, за словами протоієрея, його з родиною вже намагались виселити з церковного будинку місцевого храму, який перейшов до ПЦУ.
Зазначають, що 4 вересня, о 20:30 до будинку, де мешкає настоятель, завітали непрохані гості. Вони не представились, але заявили, що є представниками однієї з радикальних організацій.
Отож, як повідомили в єпархії, вони прибули з ціллю виселити настоятеля з будинку та почали вимагати документи на будинок.
На відповідь священника, що йому немає куди йти, це дім, в якому він проживає законно та звершує богослужіння, а документи взагалі знаходяться не у нього, молодики вдались до погроз не тільки на адресу родини Мелесів, але й адвоката.
«Продовжуючи грізну розповідь, молодики звинуватили отця Володимира та його сім’ю у тому, що начебто із-за «впертості» священника у селі відбувається загострення ситуації та неспокій, якому треба покласти край.
На запитання протоієрея Володимира, про те, хто попрохав приїхати до нього «на розмову», молодики відповіли, що прохання було з боку членів новоствореної громади ПЦУ, яким набридла «впертість» гонимої громади, а особливо отця Володимира. Але самі вони ні до якої релігійної конфесії себе не відносять», – йдеться у повідомленні пресслужби.
Згодом невідомі наголосили, що вони мають з собою дві гранати та хочуть, щоб усе пройшло мирно.
«Нічого не добившись від священника, молодики поїхали у невідомому напрямку, наголошуючи, що будуть чекати «розумного» рішення від отця Володимира та його сім’ї», – повідомили у пресслужбі єпархії.
Як наслідок, 5 вересня протоієрей Володимир звернувся з заявою до правоохоронних органів за статтею 129 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством).
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії УПЦ.
Нагадаємо, 31 березня 2019 року невідомі побили неповнолітнього сина священика Василя.
Також зазначимо, що 6 квітня, за словами протоієрея, його з родиною вже намагались виселити з церковного будинку місцевого храму, який перейшов до ПЦУ.
Зазначають, що 4 вересня, о 20:30 до будинку, де мешкає настоятель, завітали непрохані гості. Вони не представились, але заявили, що є представниками однієї з радикальних організацій.
Отож, як повідомили в єпархії, вони прибули з ціллю виселити настоятеля з будинку та почали вимагати документи на будинок.
На відповідь священника, що йому немає куди йти, це дім, в якому він проживає законно та звершує богослужіння, а документи взагалі знаходяться не у нього, молодики вдались до погроз не тільки на адресу родини Мелесів, але й адвоката.
«Продовжуючи грізну розповідь, молодики звинуватили отця Володимира та його сім’ю у тому, що начебто із-за «впертості» священника у селі відбувається загострення ситуації та неспокій, якому треба покласти край.
На запитання протоієрея Володимира, про те, хто попрохав приїхати до нього «на розмову», молодики відповіли, що прохання було з боку членів новоствореної громади ПЦУ, яким набридла «впертість» гонимої громади, а особливо отця Володимира. Але самі вони ні до якої релігійної конфесії себе не відносять», – йдеться у повідомленні пресслужби.
Згодом невідомі наголосили, що вони мають з собою дві гранати та хочуть, щоб усе пройшло мирно.
«Нічого не добившись від священника, молодики поїхали у невідомому напрямку, наголошуючи, що будуть чекати «розумного» рішення від отця Володимира та його сім’ї», – повідомили у пресслужбі єпархії.
Як наслідок, 5 вересня протоієрей Володимир звернувся з заявою до правоохоронних органів за статтею 129 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством).
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Коментарі 2
РПЦ має бути заборонено в Україні.
Що за брехня,,,,навіщо ви це пишете!!!в садові вже інший батюшка якого вибрала громада,а Валодя не хоче уступати будинок який належить громаді а не йому.то придумує різну не сумісництво.в нього хата в селі ЗАбороль та квартира в луцьку.а йому все мало.....пирожок....
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