Переніс 7 операцій та 10 наркозів: трирічний волинянин потребує допомоги. ФОТО

Трирічний волинянинпотребує дороговартісної операції у Сербії.Про церозповіла мама хлопчикаУ Владислава діагностували множинні вродженні вади розвитку: аноректальна атрезія з норицею в шийку сечового міхура; рубцевий стеноз уретри; дивертикул Меккеля; роздільна сигмостома; цистостома; роздільна колостома; хронічна рецедивуюча інфекція сечовивідних шляхів.Першу операцію хлопчику зробили уже на другу добу його життя. За життєвими показниками в хірургічному відділенні Волинської обласної дитячої лікарні йому було виконано оперативне лікування - лапаротомія, накладення роздільної сигмостоми (колостомія).Для подальшого лікуванння його направили до НДСЛ "ОХМАТДИТ".Другу операцію Владиславу зробили у 6 місяців у НДСЛ "ОХМАТДИТ" - черевно-промежинну анопроктопластику за Пена із закриттям свища в шийці сечового міхура після епіцистотомії. Труднощі сечовипускання, відтік сечі по краплях.У 8 місяців у хлопчика була гостра затримка сечі, нездатність катетеризації, гострий пієлонефрит, госпіталізація у в хірургічне відділенні Волинської обласної дитячої лікарні, з подальшим переведенням до НДСЛ "ОХМАТДИТ" для лікування.У 10 місяців йому зробили цистостомію.Подальші 4 оперції були проведені по заміні/корекції цистостомічного катетера та дренажа.На сьогоднішній день Владислав переніс 7 операцій та 10 наркозів."Сину необхідна пряма пластика на відновлення структури уретри, оскільки після закриття нориці під час 2 операції пішло ускладнення - уретра зрослася (Рубцевий стеноз уретри, тобто перестав пісяти і вимушені були поставити трубочку напряму у сечовий міхур, яка стоїть вже 2,5 роки, для відходу сечі з організму).Наш випадок унікальний, оскільки досвіду таких операцій немає ні в Україні, ні в країнах ближнього зарубіжжя. Складність полягає іще й в тому, що стеноз в простатичній частині уретри. Досвід таких операцій є в США та у Сербії, бепосередньо у професора, ведучого уролога Європи, який погодився за нас взятись", - розповіла мама хлопчика Наталія.В липні цього року Владислава возили до Сербії для обстеження у професора Радоша Джиновича, після якого було визначено спосіб проведення оперативного лікування.Операцію призначено на 11.11.2019. Її вартість - 12 000 євро.Таких грошей у родини немає, а життя маленького Влада тільки починається.Номер рахунку мами:Контактний номер: