Кривава ДТП під Луцьком: один з учасників втік з місця пригоди. ФОТО. ВІДЕО

У селі Струмівка Луцького району трапилася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.Аварія сталася по обіді 11 вересня. Про цеповідомили очевидці.Відомо, що у аварію потрапил Audi, Mazda, Daewoo Lanos. Водій автомобіля Mazda втік з місця події відразу. Очевидці переконують, що був в стані алкогольного сп'яніння.Зіткнення відбулося через те, що один з автомобілів вилетів на зустрічну смугу. Третю машину, у салоні якої були бабуся з дідусем, просто зачепило іншим транспортом. Ці пасажири не постраждали. Кажуть, що самі не зрозуміли, що відбулося, бо трапилося усе дуже швидко. «Нам на зустрічну просто вилетіла машина і ми відлетіли разом із нею», – каже дідусь-керманич.Очевидці повідомили, що на місці автотрощі станом на 14 годину працювали два екіпажі патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги.«Біля однієї машини сидів закривавлений чоловік, медики відразу, як приїхали одягнули йому на шию бандаж», – говорить свідок.На місце події також викликали екіпаж пожежників, імовірно, тому що одна з машин обладнана газо-балонною системою.