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Суд призначив мізерний штраф винній в отруєнні гостей весілля в «Садибі на джерелах»

Суд призначив мізерний штраф винній в отруєнні гостей весілля в «Садибі на джерелах»
Підприємицю, яка організовувала харчування на весіллі у ресторані «Садиба на джерелах» у селі Ромашківка Ківерцівського району, суд оштрафував на 1360 гривень.

Такий вирок виніс 4 вересня Рожищенський районний суд.

Жінку, яка є фізичною особою-підприємцем, судили за те, що при здійсненні послуг громадського харчування вона допустила порушення встановлених санітарних та гігієнічних норм, а також вимог законодавства про якість та безпечність харчових продуктів.

Унаслідок цього 28 липня минулого року під час святкування весілля в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах» отруїлися люди. Із сальмонельозом дехто з гостей потрапив до інфекційної лікарні. З’ясували, що причиною отруєння став майонез власного виробництва.

У вироку йдеться про те, що послуги з харчування гостей надавало приватне підприємство «Садрест», яке орендувало приміщення ресторану «Садиба на джерелах» у ТзОВ «Джерела», яке є його власником.

Зауважимо, власником підприємства «Джерела» є екснардеп Сергій Мартиняк, а власницею ПП «Садрест» - його сестра Іванна Мартиняк.

У суді довели, що підприємиця допустила суттєві порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів. Зокрема, перевірка виявила порушення протиепідемічного режиму (недотримання товарного сусідства, відсутній вхідний контроль сировини та продукції, не на всю сировину та харчову продукцію представлені товарно-транспортні накладні, відсутні докази контролю за проведенням прибирання, дезінфекції обладнання та інвентарю, харчові відходи розміщуються в незакритих контейнерах, договір на утилізацію їх відсутній; відсутні протоколи лабораторного контролю води, яка використовується в технологічних процесах виробництва та ін.). Це могло спричинити забруднення готової продукції, внаслідок вживання якої сталось масове отруєння гостей на весіллі.

У суді обвинувачена щиро розкаялася у вчиненому, активно сприяла розкриттю злочину, частково відшкодувала завдану шкоду.

Зрештою, суд призначив підприємиці 1360 гривень штрафу.

Нагадаємо, майже 30 людей отруїлося на весіллі 28 липня. Його святкували у ресторані комплексу.

Згодом ресторан тимчасово закрили. За результатами бактеріологічного обстеження у хворих підтвердили діагноз сальмонельоз.

Утім, вдруге у тому ж таки закладі отруїлися вже гості весілля, яке святкували через тиждень - 5 серпня 2018 року.

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Теги: Садиба на джерелах, отруєння, Ромашківка, сальмонельоз
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