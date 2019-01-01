Білоруси вважають, що Світязь міліє не через Хотиславський кар`єр. ФОТО

Представники Білорусі запевняють, що розробка Хотиславського кар`єру не впливає на зменшення рівня води в озері Світязь.Про це говорили під час Х наради Уповноважених України та Республіки Білорусь у рамках співпраці на транскордонних водах, яка відбувалася протягом 4 – 6 вересня у місті Пінську, - повідомляють в управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.Серед питань, які розглядалися на порядку денному, обговорили й вплив розробки Хотиславського кар'єру на гідрологічний режим поверхневих водних об'єктів та ряду озер Ратнівського і Шацького районів, в тому числі, й озера Світязь.Нагадаємо, що у 2002 році була підписана Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співпрацю на транскордонних водах.Враховуючи пропозиції української сторони і за погодженням Уповноважених Урядів, 6 вересня цього року здійснили спільний виїзд на Хотиславський кар'єр, на якому проводиться відкачування води для добування крейди.Звісно ж, метою виїзду є визначення впливу цих робіт на гідрологічний режим водних об'єктів Волинської області. Білоруську сторону представляв Уповноважений Республіки Білорусь, заступник Міністра природних ресурсів і охорони навколишнього середовища −Також, у спільному обстеженні прийняв участь керівник української частини робочої групи спільного використання водних ресурсів, проєктування, будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів, виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області –При ознайомленні із станом водовідведення на Хотиславському кар'єрі фахівці зробили висновок, що на сьогодні ці роботи не мають негативного впливу на гідрологічний режим поверхневих водних об'єктів Волинської області та Малоритського району Республіки Білорусь.Розробка кар'єру, а саме добування крейди здійснюється на глибині близько 12 метрів від поверхні землі відкритим методом. Відкачування води каналу, який облаштований в кар'єрі, здійснюється електронасосом продуктивністю 200 м3 за годину, насос працює періодично. Водовідведення після очистки води від зважених домішок (мутності) проводиться у компенсаційний канал, який розміщений за 200 м від кар'єру з української сторони кордону.У зв'язку із продовженням розробки кар'єру і більш інтенсивного видобутку крейди у перспективі, а також враховуючи протокольне рішення Десятої Наради Уповноважених Урядів Республіки Білорусь і України щодо виконання спільної угоди, сторонами прийнято рішення продовжити проведення моніторингу поверхневих і підземних вод в районі родовища «Хотиславське».Окрім того, запропонували надати можливість представникам громадськості та науковцям волинського краю відвідати кар'єр у вересні поточного року.Хотиславське родовище має близько 500 мільйонів тонн запасів високоякісної крейди, вапняку, пісків високих фракцій. Висока якість крейди дозволяє використовувати її також у хімічній, лакофарбовій промисловості, медицині, для розкиснення ґрунтів і виробництва комбікормів у сільському господарстві.До слова, тутешні поклади піску та вапна вважаються найбільшими не лише в Білорусі, але й в усій Європі. Верхній шар кар’єра – це торф глибиною до 5 м, далі будівельний пісок, кварцовий пісок глибиною залягання від 10 см до 18 м, його запаси близько 26 000 тонн. Це дуже якісний пісок, який у Європі майже не видобувається.