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Смертельна аварія на дорозі Ковель-Ягодин: рух трасою перекрили. ФОТО

Смертельна аварія на дорозі Ковель-Ягодин: рух трасою перекрили. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» сталась аварія.

Автопригода трапилась 13 вересня приблизно о 10 годині, -інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону МПП «Ягодин» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.

Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та доставлений в ковельську лікарню за медичною допомогою.

Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав.

"Рух трасою наразі перекритий. Об’їхати можна полем, поруч", - йдеться у повідомлені.

Смертельна аварія на дорозі Ковель-Ягодин: рух трасою перекрили. ФОТО
Смертельна аварія на дорозі Ковель-Ягодин: рух трасою перекрили. ФОТО
Смертельна аварія на дорозі Ковель-Ягодин: рух трасою перекрили. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Київ-Ковель-Ягодин
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