Смертельна аварія на дорозі Ковель-Ягодин: рух трасою перекрили. ФОТО

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» сталась аварія.Автопригода трапилась 13 вересня приблизно о 10 годині, -інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону МПП «Ягодин» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та доставлений в ковельську лікарню за медичною допомогою.Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав."Рух трасою наразі перекритий. Об’їхати можна полем, поруч", - йдеться у повідомлені.