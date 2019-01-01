Смертельна аварія на дорозі Ковель-Ягодин: рух трасою перекрили. ФОТО
Сьогодні, 14:29
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» сталась аварія.
Автопригода трапилась 13 вересня приблизно о 10 годині, -інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону МПП «Ягодин» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.
Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та доставлений в ковельську лікарню за медичною допомогою.
Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав.
"Рух трасою наразі перекритий. Об’їхати можна полем, поруч", - йдеться у повідомлені.
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Автопригода трапилась 13 вересня приблизно о 10 годині, -інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону МПП «Ягодин» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.
Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та доставлений в ковельську лікарню за медичною допомогою.
Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав.
"Рух трасою наразі перекритий. Об’їхати можна полем, поруч", - йдеться у повідомлені.
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