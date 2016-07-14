У Миколаївській області 11-річна дитина знайшла батьків повішеними
Сьогодні, 02:33
У селі Багачівка Миколаївській області повішеними на горищі власного будинку батьків виявив 11-річний син.
Про це пишуть Факти.
Чоловік і дружина раніше вже висловлювали намір накласти на себе руки. Напередодні суїциду вони вживали алкоголь.
В наслідку трагедії сиротами залишилися троє неповнолітніх дітей.
У подружжя також є старший 25-річний син, який служить в українській армії.
За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.
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Про це пишуть Факти.
Чоловік і дружина раніше вже висловлювали намір накласти на себе руки. Напередодні суїциду вони вживали алкоголь.
В наслідку трагедії сиротами залишилися троє неповнолітніх дітей.
У подружжя також є старший 25-річний син, який служить в українській армії.
За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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