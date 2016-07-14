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У Миколаївській області 11-річна дитина знайшла батьків повішеними

У Миколаївській області 11-річна дитина знайшла батьків повішеними
У селі Багачівка Миколаївській області повішеними на горищі власного будинку батьків виявив 11-річний син.

Про це пишуть Факти.

Чоловік і дружина раніше вже висловлювали намір накласти на себе руки. Напередодні суїциду вони вживали алкоголь.

В наслідку трагедії сиротами залишилися троє неповнолітніх дітей.

У подружжя також є старший 25-річний син, який служить в українській армії.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.

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Теги: дитина, батьки, самогубство, горище, поліція
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