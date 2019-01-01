Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи
Сьогодні, 14:23
Усього в Луцьку середня наповненість класів складає 27,58 без урахування НРЦ.
Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
З 2 вересня до навчання в школах міста приступили 27474 школярі (в минулому році ця цифра була 26538) у 1007 класах.
Усього до навчання в 1-му класі приступили 3039 учнів у 109 класах. Середня наповнюваність у 1-х класах у луцьких школах становить 28,25.
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Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
З 2 вересня до навчання в школах міста приступили 27474 школярі (в минулому році ця цифра була 26538) у 1007 класах.
Усього до навчання в 1-му класі приступили 3039 учнів у 109 класах. Середня наповнюваність у 1-х класах у луцьких школах становить 28,25.
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