Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи

Усього в Луцьку середня наповненість класів складає 27,58 без урахування НРЦ.Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.З 2 вересня до навчання в школах міста приступили 27474 школярі (в минулому році ця цифра була 26538) у 1007 класах.Усього до навчання в 1-му класі приступили 3039 учнів у 109 класах. Середня наповнюваність у 1-х класах у луцьких школах становить 28,25.