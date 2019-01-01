вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи

Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи
Усього в Луцьку середня наповненість класів складає 27,58 без урахування НРЦ.

Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

З 2 вересня до навчання в школах міста приступили 27474 школярі (в минулому році ця цифра була 26538) у 1007 класах.

Усього до навчання в 1-му класі приступили 3039 учнів у 109 класах. Середня наповнюваність у 1-х класах у луцьких школах становить 28,25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцькі школярі, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 14:30
У Луцьку шукають архітекторів з новітніми ідеями для облаштування «авіаційного» скверу
Сьогодні, 14:29
Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи
Сьогодні, 14:23
Шквальний вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 14:02
Священники розвінчали міф, що загублена обручка є передвісником розлучення
Сьогодні, 13:46
Схожі новини
У колективі волинських держлісгоспів – 144 династії У колективі волинських держлісгоспів – 144 династії
17 вересень, 19:27
Розповіли, як змінилися ціни на Волині Розповіли, як змінилися ціни на Волині
05 вересень, 15:24
На Волині зросла кількість неповнолітніх злочинців На Волині зросла кількість неповнолітніх злочинців
21 серпень, 20:51
Волинь – у топі областей із найбільшою кількістю інфекційних хвороб Волинь – у топі областей із найбільшою кількістю інфекційних хвороб
20 серпень, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян нагородили державними нагородами
Сьогодні, 14:39
 0
Ідеальний простір для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 14:30
 0
У Луцьку шукають архітекторів з новітніми ідеями для облаштування «авіаційного» скверу
Сьогодні, 14:29
 0
Скільки дітей в середньому навчаються в одному класі луцької школи
Сьогодні, 14:23
 0
Шквальний вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿