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На Волині вперше в Україні у районній лікарні провели надскладну операцію на серці

На Волині вперше в Україні у районній лікарні провели надскладну операцію на серці
У Ковелі лікарі провели першу операцію на відкритому серці в умовах штучного кровообігу.

Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.

"Так, пацієнту з аневризмою визхідного відділу аорти, недостатністю аортального клапану важкого ступеня та багатосудинним ураженням коронарних артерій одномоментно проведено супракоронарне протезування висхідного відділу аорти, протезування аортального клапану, аорто-коронарне та мамарнокоронарне шунтування", - йдеться у повідомлені.

До слова, операція тривала 6 годин і зауважують, що це – унікальний випадок проведення операції такої складності в районній лікарні.

Зазначають, що пацієнт почуває себе задовільно та проходить реабілітацію.

Наразі ще три пацієнти готуються до подібних операцій у найближчі два тижні, а до кінця року заплановано 50 операцій на відкритому серці.



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Теги: операція, серце, лікарі, Ковель
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