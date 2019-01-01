На Волині вперше в Україні у районній лікарні провели надскладну операцію на серці

У Ковелі лікарі провели першу операцію на відкритому серці в умовах штучного кровообігу.Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook."Так, пацієнту з аневризмою визхідного відділу аорти, недостатністю аортального клапану важкого ступеня та багатосудинним ураженням коронарних артерій одномоментно проведено супракоронарне протезування висхідного відділу аорти, протезування аортального клапану, аорто-коронарне та мамарнокоронарне шунтування", - йдеться у повідомлені.До слова, операція тривала 6 годин і зауважують, що це – унікальний випадок проведення операції такої складності в районній лікарні.Зазначають, що пацієнт почуває себе задовільно та проходить реабілітацію.Наразі ще три пацієнти готуються до подібних операцій у найближчі два тижні, а до кінця року заплановано 50 операцій на відкритому серці.