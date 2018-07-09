У Луцьку на Карпенка-Карого – затор через аварію
Сьогодні, 12:42
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого (неподалік від комплексу «Срібні лелеки») утворився затор через аварію, у яку втрапили два буси.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що аварія сталася у передобідню пору 19 вересня. Зіткнулися буси Mercedes та Volkswagen.
Станом на 12:40 на місці події працюють поліцейські. Автівки ж на дорозі через ускладнення руху скупчилися у бік вулиці Рівненської.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що аварія сталася у передобідню пору 19 вересня. Зіткнулися буси Mercedes та Volkswagen.
Станом на 12:40 на місці події працюють поліцейські. Автівки ж на дорозі через ускладнення руху скупчилися у бік вулиці Рівненської.
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