У Струмівці затримали можливих вбивць чоловіка, якого знайшли з простреленою головою
Сьогодні, 13:19
У селі Струмівка Луцького району сьогодні, 19 вересня, затримали двох осіб, причетних до скоєння умисного вбивства чоловіка з Ковельського району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник поліції Волині Петро Шпига, коментуючи на прохання журналістів видання інформацію щодо начебто стрілянини у Струмівці.
Петро Шпига зауважив, що ніякої стрілянини у Струмівці не було, чому така інформація з’явилася у деяких місцевих ЗМІ – невідомо.
«Поліція проводить заплановані заходи в рамках розслідування кримінального провадження щодо умисного вбивства жителя Ковельського району. Затримано двох осіб, причетних до скоєння цього особливо тяжкого злочину. Проводяться заходи, спрямовані на затримання інших підозрюваних», - прокоментував керівник поліції області.
Нагадаємо, 17 вересня, на околиці міста Ковель поліцейські виявили мертвим із вогнепальним пораненням голови 46-річного жителя одного із сіл району.
До поліції звернулася співмешканка потерпілого із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний чоловік пішов із дому та не повернувся. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські на околиці міста Ковель виявили тіло безвісти зниклого чоловіка із вогнепальним пораненням. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті його направили на проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Фото видання "Твій портал".
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник поліції Волині Петро Шпига, коментуючи на прохання журналістів видання інформацію щодо начебто стрілянини у Струмівці.
Петро Шпига зауважив, що ніякої стрілянини у Струмівці не було, чому така інформація з’явилася у деяких місцевих ЗМІ – невідомо.
«Поліція проводить заплановані заходи в рамках розслідування кримінального провадження щодо умисного вбивства жителя Ковельського району. Затримано двох осіб, причетних до скоєння цього особливо тяжкого злочину. Проводяться заходи, спрямовані на затримання інших підозрюваних», - прокоментував керівник поліції області.
Нагадаємо, 17 вересня, на околиці міста Ковель поліцейські виявили мертвим із вогнепальним пораненням голови 46-річного жителя одного із сіл району.
До поліції звернулася співмешканка потерпілого із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний чоловік пішов із дому та не повернувся. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські на околиці міста Ковель виявили тіло безвісти зниклого чоловіка із вогнепальним пораненням. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті його направили на проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Фото видання "Твій портал".
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