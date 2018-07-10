У Струмівці затримали можливих вбивць чоловіка, якого знайшли з простреленою головою

У селі Струмівка Луцького району сьогодні, 19 вересня, затримали двох осіб, причетних до скоєння умисного вбивства чоловіка з Ковельського району.Про цеповідомив очільник поліції Волині, коментуючи на прохання журналістів видання інформацію щодо начебто стрілянини у Струмівці.Петро Шпига зауважив, що ніякої стрілянини у Струмівці не було, чому така інформація з’явилася у деяких місцевих ЗМІ – невідомо.«Поліція проводить заплановані заходи в рамках розслідування кримінального провадження щодо умисного вбивства жителя Ковельського району. Затримано двох осіб, причетних до скоєння цього особливо тяжкого злочину. Проводяться заходи, спрямовані на затримання інших підозрюваних», - прокоментував керівник поліції області.Нагадаємо, 17 вересня, на околиці міста Ковель46-річного жителя одного із сіл району.До поліції звернулася співмешканка потерпілого із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний чоловік пішов із дому та не повернувся. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські на околиці міста Ковель виявили тіло безвісти зниклого чоловіка із вогнепальним пораненням. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті його направили на проведення судово-медичної експертизи.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.