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Лучанка влаштувала бійку на шоу «Топ-модель по-українськи»

Лучанка влаштувала бійку на шоу «Топ-модель по-українськи»
20 вересня вийшов 4 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Лучанка, що є учасницею проекту, влаштувала бійку.

Поки експерти радились, хто ж був найгіршим на цьому тижні — дівчата були у кімнаті очікування. Катерина Чечеленко кинула кілька гнівних коментарів у бік лучанки Юлії Біньковської, назвавши її шльондрою. Дівчина не витримала і накинулась на Катю.

Спалахнула бійка — довелось втрутитись експерткині проекту Аллі Костромічовій. Згодом дві дівчини опинились в номінації. Однак у підсумку лучанка під час фінального завдання на велике здивування дівчат справилась із емоціями дуже добре — вона щиро раділа подарованій картоплі та черв'якам. Тож залишилася в проекті. Не покинула шоу і її суперниця Катя. Потім дівчата зізналися, що помирилися.

Відео конфлікту можна переглянути тут.

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Теги: топ-модель, лучанка, шоу, бійка
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