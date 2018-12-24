Лучанка влаштувала бійку на шоу «Топ-модель по-українськи»





Поки експерти радились, хто ж був найгіршим на цьому тижні — дівчата були у кімнаті очікування. Катерина Чечеленко кинула кілька гнівних коментарів у бік лучанки Юлії Біньковської, назвавши її шльондрою. Дівчина не витримала і накинулась на Катю.



Спалахнула бійка — довелось втрутитись експерткині проекту Аллі Костромічовій. Згодом дві дівчини опинились в номінації. Однак у підсумку лучанка під час фінального завдання на велике здивування дівчат справилась із емоціями дуже добре — вона щиро раділа подарованій картоплі та черв'якам. Тож залишилася в проекті. Не покинула шоу і її суперниця Катя. Потім дівчата зізналися, що помирилися.



Відео конфлікту можна



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 вересня вийшов 4 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Лучанка, що є учасницею проекту, влаштувала бійку.Поки експерти радились, хто ж був найгіршим на цьому тижні — дівчата були у кімнаті очікування.кинула кілька гнівних коментарів у бік лучанки, назвавши її шльондрою. Дівчина не витримала і накинулась на Катю.Спалахнула бійка — довелось втрутитись експерткині проекту. Згодом дві дівчини опинились в номінації. Однак у підсумку лучанка під час фінального завдання на велике здивування дівчат справилась із емоціями дуже добре — вона щиро раділа подарованій картоплі та черв'якам. Тож залишилася в проекті. Не покинула шоу і її суперниця Катя. Потім дівчата зізналися, що помирилися.Відео конфлікту можна переглянути тут

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