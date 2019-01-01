У Луцьку джип в'їхав у автівку патрульних. ФОТО
Сьогодні, 15:55
У Луцьку водій Hummer спричинив ДТП з автомобілем патрульної поліції.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Зазначимо, що аварія сталась 22 вересня, у післяобідню пору, на проспекті Соборності.
Водій 1999 року народження, керуючи Hummer, при перестроювані з середньої смуги в крайню ліву смугу не переконався в беспечності маневру та здійснив зіткнення зі службовим авто патрульних.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Зазначимо, що аварія сталась 22 вересня, у післяобідню пору, на проспекті Соборності.
Водій 1999 року народження, керуючи Hummer, при перестроювані з середньої смуги в крайню ліву смугу не переконався в беспечності маневру та здійснив зіткнення зі службовим авто патрульних.
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Коментарі 3
Доїздився мажор
Бидло ніяк не може правила вивчити .
Та да.малолєтка вжарила копів.батько заплатить
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