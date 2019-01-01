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У Луцьку джип в'їхав у автівку патрульних. ФОТО

У Луцьку джип в'їхав у автівку патрульних. ФОТО
У Луцьку водій Hummer спричинив ДТП з автомобілем патрульної поліції.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Зазначимо, що аварія сталась 22 вересня, у післяобідню пору, на проспекті Соборності.

Водій 1999 року народження, керуючи Hummer, при перестроювані з середньої смуги в крайню ліву смугу не переконався в беспечності маневру та здійснив зіткнення зі службовим авто патрульних.

У Луцьку джип в'їхав у автівку патрульних. ФОТО
У Луцьку джип в'їхав у автівку патрульних. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, ДТП
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Коментарі 3
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Доїздився мажор
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Бидло ніяк не може правила вивчити .
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Та да.малолєтка вжарила копів.батько заплатить
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