У Луцьку джип в'їхав у автівку патрульних. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.



Зазначимо, що аварія сталась 22 вересня, у післяобідню пору, на проспекті Соборності.



Водій 1999 року народження, керуючи Hummer, при перестроювані з середньої смуги в крайню ліву смугу не переконався в беспечності маневру та здійснив зіткнення зі службовим авто патрульних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій Hummer спричинив ДТП з автомобілем патрульної поліції.Про цеповідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Зазначимо, що аварія сталась 22 вересня, у післяобідню пору, на проспекті Соборності.Водій 1999 року народження, керуючи Hummer, при перестроювані з середньої смуги в крайню ліву смугу не переконався в беспечності маневру та здійснив зіткнення зі службовим авто патрульних.

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