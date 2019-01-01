У Луцьку котельню хочуть перетворити в центр для безхатьків
Сьогодні, 12:47
Силами благодійного фонду, терцентру та департаменту соцполітики міста у Луцьку хочуть відкрити центр реінтеграції для безхатьків у колишній котельні «Луцьктепла».
Про це повідомили під час постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, 23 вересня.
Волинський благодійний фонд «Переображення» звернувся до членів комісії із проханням надати їм пільги з орендної плати за нежитлове приміщення, що на вулиці Каштанова, 1а, а вони ж у свою чергу, за власні кошти та кошти департаменту соцполітики та територіального центру соціального обслуговування зроблять там ремонт і облаштують центр реінтеграції для безхатьків.
«Підіть нам на зустріч, але ми вкладемо набагато більше», – цитує представників фонду начальниця відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.
Алла Володимирівна повідомила, що приміщення наразі в жахливому стані, це – колишня котельня, яка знаходилася на балансі КП «Луцьктепло». Наразі – одноповерхову приватну забудову передали на баланс територіального центру соціального обслуговування міста Луцька.
«Нам вигідно надати пільгу, сприяти ремонту приміщення і зберегти його», – каже Алла Грабко.
Згідно концепції закладу, який хочуть відкривати, безхатьків планують не тільки приймати там на ніч і годувати, а й допомагати влаштувати їхнє подальше життя.
«Коли людина опиняється у такій ситуації, без даху над головою, то ми допомагатимемо їй реінтегруватися та повернутися до нормального життя: знайти роботу, влаштувати у соціумі», – каже представниця терцентру.
Точну дату початку робіт не називали.
Члени комісії прохання «Переображення» про пільги підтримали.
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Про це повідомили під час постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, 23 вересня.
Волинський благодійний фонд «Переображення» звернувся до членів комісії із проханням надати їм пільги з орендної плати за нежитлове приміщення, що на вулиці Каштанова, 1а, а вони ж у свою чергу, за власні кошти та кошти департаменту соцполітики та територіального центру соціального обслуговування зроблять там ремонт і облаштують центр реінтеграції для безхатьків.
«Підіть нам на зустріч, але ми вкладемо набагато більше», – цитує представників фонду начальниця відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.
Алла Володимирівна повідомила, що приміщення наразі в жахливому стані, це – колишня котельня, яка знаходилася на балансі КП «Луцьктепло». Наразі – одноповерхову приватну забудову передали на баланс територіального центру соціального обслуговування міста Луцька.
«Нам вигідно надати пільгу, сприяти ремонту приміщення і зберегти його», – каже Алла Грабко.
Згідно концепції закладу, який хочуть відкривати, безхатьків планують не тільки приймати там на ніч і годувати, а й допомагати влаштувати їхнє подальше життя.
«Коли людина опиняється у такій ситуації, без даху над головою, то ми допомагатимемо їй реінтегруватися та повернутися до нормального життя: знайти роботу, влаштувати у соціумі», – каже представниця терцентру.
Точну дату початку робіт не називали.
Члени комісії прохання «Переображення» про пільги підтримали.
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