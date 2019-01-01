У Луцьку котельню хочуть перетворити в центр для безхатьків

Силами благодійного фонду, терцентру та департаменту соцполітики міста у Луцьку хочуть відкрити центр реінтеграції для безхатьків у колишній котельні «Луцьктепла».Про це повідомили під час постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, 23 вересня.Волинський благодійний фонд «Переображення» звернувся до членів комісії із проханням надати їм пільги з орендної плати за нежитлове приміщення, що на вулиці Каштанова, 1а, а вони ж у свою чергу, за власні кошти та кошти департаменту соцполітики та територіального центру соціального обслуговування зроблять там ремонт і облаштують центр реінтеграції для безхатьків.«Підіть нам на зустріч, але ми вкладемо набагато більше», – цитує представників фонду начальниця відділу управління майном міської комунальної власностіАлла Володимирівна повідомила, що приміщення наразі в жахливому стані, це – колишня котельня, яка знаходилася на балансі КП «Луцьктепло». Наразі – одноповерхову приватну забудову передали на баланс територіального центру соціального обслуговування міста Луцька.«Нам вигідно надати пільгу, сприяти ремонту приміщення і зберегти його», – каже Алла Грабко.Згідно концепції закладу, який хочуть відкривати, безхатьків планують не тільки приймати там на ніч і годувати, а й допомагати влаштувати їхнє подальше життя.«Коли людина опиняється у такій ситуації, без даху над головою, то ми допомагатимемо їй реінтегруватися та повернутися до нормального життя: знайти роботу, влаштувати у соціумі», – каже представниця терцентру.Точну дату початку робіт не називали.Члени комісії прохання «Переображення» про пільги підтримали.