вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку котельню хочуть перетворити в центр для безхатьків

У Луцьку котельню хочуть перетворити в центр для безхатьків
Силами благодійного фонду, терцентру та департаменту соцполітики міста у Луцьку хочуть відкрити центр реінтеграції для безхатьків у колишній котельні «Луцьктепла».

Про це повідомили під час постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, 23 вересня.

Волинський благодійний фонд «Переображення» звернувся до членів комісії із проханням надати їм пільги з орендної плати за нежитлове приміщення, що на вулиці Каштанова, 1а, а вони ж у свою чергу, за власні кошти та кошти департаменту соцполітики та територіального центру соціального обслуговування зроблять там ремонт і облаштують центр реінтеграції для безхатьків.

«Підіть нам на зустріч, але ми вкладемо набагато більше», – цитує представників фонду начальниця відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.

Алла Володимирівна повідомила, що приміщення наразі в жахливому стані, це – колишня котельня, яка знаходилася на балансі КП «Луцьктепло». Наразі – одноповерхову приватну забудову передали на баланс територіального центру соціального обслуговування міста Луцька.

«Нам вигідно надати пільгу, сприяти ремонту приміщення і зберегти його», – каже Алла Грабко.

Згідно концепції закладу, який хочуть відкривати, безхатьків планують не тільки приймати там на ніч і годувати, а й допомагати влаштувати їхнє подальше життя.

«Коли людина опиняється у такій ситуації, без даху над головою, то ми допомагатимемо їй реінтегруватися та повернутися до нормального життя: знайти роботу, влаштувати у соціумі», – каже представниця терцентру.

Точну дату початку робіт не називали.

Члени комісії прохання «Переображення» про пільги підтримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр для безхатьків, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали двох молодиків з наркотиками
Сьогодні, 13:13
Помер 20-річний хлопець, якого побив волинянин біля нічного клубу у Червонограді
Сьогодні, 12:50
У Луцьку котельню хочуть перетворити в центр для безхатьків
Сьогодні, 12:47
Арештували ймовірних вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою на околиці Ковеля
Сьогодні, 12:32
Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу
18 вересень, 18:13
У Луцьку біля міськради з’﻿явився оригінальний мурал. ФОТО У Луцьку біля міськради з’﻿явився оригінальний мурал. ФОТО
17 вересень, 09:40
Назвали причину, через яку в Луцьку трапляються регулярні перебої із електрикою Назвали причину, через яку в Луцьку трапляються регулярні перебої із електрикою
10 вересень, 20:58
Повідомили, за які напрямки відповідатиме нова заступниця мера Луцька Повідомили, за які напрямки відповідатиме нова заступниця мера Луцька
10 вересень, 08:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали двох молодиків з наркотиками
Сьогодні, 13:13
 0
Помер 20-річний хлопець, якого побив волинянин біля нічного клубу у Червонограді
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку котельню хочуть перетворити в центр для безхатьків
Сьогодні, 12:47
 0
Арештували ймовірних вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою на околиці Ковеля
Сьогодні, 12:32
 0
Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿