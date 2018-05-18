Із луцьких будинків заберуть недолугу рекламу та заборонять рекламуватися в Старому місті

У Луцьку затвердили концептуальні основи порядку розміщення та розвитку зовнішньої реклами.Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.Начальник управління розвитку підприємництва та рекламирозповіла, що із фасадів та вікон луцьких будинків, парканів, вітрин магазинів приберуть рекламу, яка псує зовнішній вигляд та естетичну привабливість.Зокрема, передусім попрацюють над недолугою рекламою на проспекті Волі. На умовах співфінансування планують відремонтувати фасад будинку на проспекті Волі, 3, який має жахливий вигляд після демонтажу реклами.Також концепція передбачає повну заборону розміщення реклами в Старому місті, поділ міста на зони та вимоги до розміщення реклами в кожній з них. На об’єктах будівництва та реконструкції дозволять розміщувати рекламу лише на напівпрозорій плівці.Депутатпоцікавився, що робитимуть зі «Спортлото», які «знущаються» над фасадами будинків.«На всій території міста головні фасади будинків звільнять від зовнішньої реклами взагалі. Залишаємо як виключення медіаекрани та медіасистеми. Ми звільняємо і бічні, і задні фасади, але тут буде диференціація на зони, наприклад, у спальній зоні головні фасади звільнять, а бічні та задні фасади дозволять використовувати за наявності 1/3 площі глухої стіни», - відповіла посадовиця.Якщо підприємці не будуть дотримуватися правил, їм не продовжуватимуть дозволи на розміщення реклами. Окрім того, рекламу, що розміщена без дозволів, зможуть одразу демонтовувати.«Від завтра ми беремо цю концепцію і йдемо до підприємців, просимо їх знімати вивіски і не псувати місто. ЦУМ до того, як його заклеїли рекламою, виглядав пристойно, на «Каравані» тепер жодного місця немає вільного. Тож завтра працівники «Луцькреклами» почнуть працювати в цьому напрямку», - додав Ігор Поліщук.