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У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО

У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
У селі Ощів Горохівського району відзначили храмове свято.

Про це повідомили на сторінці Хрестовоздвиженського храму села Ощів.

На літургії була піднесена молитва за мир в Україні та єдність Українського Православ'я.

Очолив богослужіння декан Горохівського деканату, настоятель Свято-Вознесенського храму міста Горохова протоієрей Андрій Сидор, якому співслужив настоятель храму протоієрей Василій Луньо та сонм священиків Горохівського деканату ПЦУ.

Настоятель храму подякував священикам за розділену із ним радість престольного свята.

Завершилися урочистості Хресним ходом та традиційним многоліттям.

У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили престольне свято. ФОТО



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Теги: Горохівський район, престольне свято, ПЦУ
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