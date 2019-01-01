Яким був «перший раз» Олі Полякової в Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відгриміло гранд-шоу «Королева ночі» відомої поп-діви української естради. Перший тур на підтримку альбому відбувся ще весною. Нині ж артистка презентувала виступ із позначкою «НА БІС»Концерт зібрав аншлаг у залі РЦ «Промінь» 29 вересня.«Як ся маєте, люди? Ми зібрали на минулому тижні арену у Львові на 35 тисяч, вони там так кричали, що ви повинні їх переплюнути», – сказала співачка до залу. «Було все, стадіони були, навіть цирк, до речі, мені дуже сподобалось, я там в колі, як та... білка бігала, а от кінозалу не було, тож у нас з вами сьогодні - перший раз, а для того, щоб все вийшло, ви повинні розслабитися і брати участь, співати і танцювати», – заявила Оля Полякова.Одна з найпопулярніших співачок української сцени приїхала у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Вийшла на сцену і відразу зірвала шквал оплесків від публіки, виконавши однойменну пісню з альбому.Сказала, що глядачам маленького кінозалу в Луцьку покаже все те, що і для декількатисячної публіки на стадіоні. «Поганих глядачів не існує, сьогодні вам покажу все те, що й у Львові. Там дивилися за кілометр, а ви все зблизька», – сказала поп-діва і виконала обіцянку, «розірвала» зал і змушувала всіх танцювати та підспівувати.«Шо сідім, ви шо в філармонії?», – жартувала артистка і змушувала глядачів відриватися від крісел і танцювати разом з нею та шоу-балетом.Під час виступу виконала свої найвідоміші треки: запальні «Я не такая», «Лед тронулся», «Номер один», «Мадонна», «Звонила», а також дивувала шанувальників своїми ліричними образами, співаючи «Любовь – это…» і «Любовница». До слова, під час виконання першої пісні про кохання Оля Полякова сама акомпонувала на фортепіано, сидячи в образі мавки під інсталяцією з дерева і ліхтариками. Загалом під час виступу кожні 2–3 пісні Полякова змінювала образ, тож було не тільки, що послухати, а й на що подивитися.Полякова каже, що помічає останнім часом багато чоловіків у залі, тож вирішила поцікавитися, що ж саме змушує їх ходити на її концерти. «Чоловіки, зізнайтеся, хто з вас прийшов сюди з власної волі?», – сміючись відразу спитала співачка. «От приходить до вас жінка, говорить "Йдемо на Полякову", а ви так: «Не слухаю цього». А розумна дружина відразу ж скаже, що тут не слухати треба, а дивитися», – заявляє Оля Полякова.Під час виступу продемонструвала багато сюрпризів, яскравих і екстравагантних образів, неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень. До того ж, багато спілкувалася з шанувальниками, приймала квіти і жартувала, тому ті, хто прийшов подивитися на шоу, його отримав.